Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забарилась
Київ • УНН
Національний олімпійський комітет України висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення Міжнародного олімпійського комітету.
Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському скелетоністу та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні у спеціальному "шоломі пам’яті". Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни росії проти України. НОК України наголошує, що він повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань. Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії
Національний олімпійський комітет України також висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення МОК. У контексті триваючої повномасштабної війни, яку росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам’яті українських спортсменів і підтримки української нації.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заборону Владиславу Гераскевичу використання "особливого" шолома на Олімпіаді-2026. Глава держави підкреслив, що такі дії є критично важливими для донесення правди до глобальної аудиторії.
Водночас Центр протидії дезінформації зафіксував продовження інформаційної кампанії проти українців на тлі Олімпійських ігор в Італії. Там повідомили, що російські пропагандисти поширили фейковий телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC, стверджуючи про "неадекватну поведінку" українських спортсменів.