9 лютого, 22:01 • 11963 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 22158 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 20639 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 20073 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 18546 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 17327 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19032 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29667 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 47638 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44599 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Публікації
Ексклюзиви
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забарилась

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Національний олімпійський комітет України висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забарилась

Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському скелетоністу та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні у спеціальному "шоломі пам’яті". Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

Шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни росії проти України. НОК України наголошує, що він повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань. Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії

- йдеться в заяві НОК.

Національний олімпійський комітет України також висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення МОК. У контексті триваючої повномасштабної війни, яку росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам’яті українських спортсменів і підтримки української нації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заборону Владиславу Гераскевичу використання "особливого" шолома на Олімпіаді-2026. Глава держави підкреслив, що такі дії є критично важливими для донесення правди до глобальної аудиторії.

Водночас Центр протидії дезінформації зафіксував продовження інформаційної кампанії проти українців на тлі Олімпійських ігор в Італії. Там повідомили, що російські пропагандисти поширили фейковий телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC, стверджуючи про "неадекватну поведінку" українських спортсменів.

Євген Устименко

СуспільствоСпортПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Мілан
Італія
Володимир Зеленський
Україна