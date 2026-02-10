Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Президент Зеленський подякував Владиславу Гераскевичу за потужний жест пам'яті на зимовій Олімпіаді-2026. Спортсмен розмістив на шоломі портрети загиблих від російського вторгнення українських атлетів.
Владиславу Гераскевичу заборонили використання "особливого" шолома на Олімпіаді-2026, де зображені українські атлети, що загинули внаслідок бойових дій росії проти України. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. На заборону відреагував Президент України Володимир Зеленський у Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
На шоломі українського скелетоніста зображені обличчя атлетів, чиї життя обірвало російське вторгнення.
На його шоломі - портрети наших атлетів, яких убила росія. Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя
Президент підкреслив, що такі дії є критично важливими для донесення правди до глобальної аудиторії.
Глава держави окремо наголосив, що вшанування пам'яті загиблих не може вважатися порушенням спортивних правил або суто політичним жестом. За словами Зеленського: "Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях".
Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна росія". Україна розглядає цей вчинок як частину своєї місії із захисту олімпійських цінностей.
Місія олімпійського руху в умовах війни
Президент підкреслив, що дії українського прапороносця відображають справжню суть олімпізму, яка полягає у прагненні до миру та збереженні людського життя. Поки українські атлети змушені воювати та гинути на фронті, подібні нагадування стають невід'ємною частиною присутності країни на міжнародних аренах.
Зеленський резюмував, що Україна залишається вірною історичній місії спорту, тоді як дії агресора повністю їй суперечать.
Саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого - усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. росія доводить протилежне
