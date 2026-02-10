$43.050.09
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
20:00 • 3466 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 6620 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 7754 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 10053 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 12868 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 15108 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 26411 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 42728 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42226 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил Владислава Гераскевича за мощный жест памяти на зимней Олимпиаде-2026. Спортсмен разместил на шлеме портреты погибших от российского вторжения украинских атлетов.

Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил знаменосца национальной сборной Владислава Гераскевича за мощный жест памяти на зимней Олимпиаде - 2026. Спортсмен разместил на своем снаряжении портреты погибших коллег, что стало громким напоминанием о военных преступлениях агрессора против украинского спорта. Об этом сообщает Президент Украины в Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

На шлеме украинского скелетониста изображены лица атлетов, чьи жизни оборвало российское вторжение.

На его шлеме — портреты наших атлетов, которых убила россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, которого убили оккупанты вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия критически важны для донесения правды до глобальной аудитории.

Олимпиада-2026: украинские саночницы Туницкая и Смага финишировали рядом в стартовом заезде09.02.26, 19:51 • 2302 просмотра

Глава государства отдельно подчеркнул, что почтение памяти погибших не может считаться нарушением спортивных правил или сугубо политическим жестом. По словам Зеленского: "Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная россия". Украина рассматривает этот поступок как часть своей миссии по защите олимпийских ценностей.

Миссия олимпийского движения в условиях войны

Президент подчеркнул, что действия украинского знаменосца отражают истинную суть олимпизма, которая заключается в стремлении к миру и сохранении человеческой жизни. Пока украинские атлеты вынуждены воевать и погибать на фронте, подобные напоминания становятся неотъемлемой частью присутствия страны на международных аренах.

Зеленский резюмировал, что Украина остается верной исторической миссии спорта, тогда как действия агрессора полностью ей противоречат.

Именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового — все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. россия доказывает обратное

- подытожил Глава государства в своем обращении.

россия запускает фейки об украинских спортсменах во время Олимпиады в Италии - ЦПД09.02.26, 14:36 • 2686 просмотров

Степан Гафтко

СпортПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Бахмут
Харьков