Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил знаменосца национальной сборной Владислава Гераскевича за мощный жест памяти на зимней Олимпиаде - 2026. Спортсмен разместил на своем снаряжении портреты погибших коллег, что стало громким напоминанием о военных преступлениях агрессора против украинского спорта. Об этом сообщает Президент Украины в Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

На шлеме украинского скелетониста изображены лица атлетов, чьи жизни оборвало российское вторжение.

На его шлеме — портреты наших атлетов, которых убила россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, которого убили оккупанты вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия критически важны для донесения правды до глобальной аудитории.

Глава государства отдельно подчеркнул, что почтение памяти погибших не может считаться нарушением спортивных правил или сугубо политическим жестом. По словам Зеленского: "Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная россия". Украина рассматривает этот поступок как часть своей миссии по защите олимпийских ценностей.

Миссия олимпийского движения в условиях войны

Президент подчеркнул, что действия украинского знаменосца отражают истинную суть олимпизма, которая заключается в стремлении к миру и сохранении человеческой жизни. Пока украинские атлеты вынуждены воевать и погибать на фронте, подобные напоминания становятся неотъемлемой частью присутствия страны на международных аренах.

Зеленский резюмировал, что Украина остается верной исторической миссии спорта, тогда как действия агрессора полностью ей противоречат.

Именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового — все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. россия доказывает обратное - подытожил Глава государства в своем обращении.

