08:22 • 12347 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 22674 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 28718 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 46040 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 46250 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 39272 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 38102 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26425 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17958 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13396 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Эксклюзивы
россия запускает фейки об украинских спортсменах во время Олимпиады в Италии - ЦПД

Киев • УНН

 • 202 просмотра

российские пропагандисты распространили фейковый телесюжет, замаскированный под материал канадской телекомпании CBC, утверждая о "неадекватном поведении" украинских спортсменов. ЦПД зафиксировал эту дезинформационную атаку, направленную на дискредитацию украинцев и подрыв международной поддержки.

россия запускает фейки об украинских спортсменах во время Олимпиады в Италии - ЦПД

Центр противодействия дезинформации зафиксировал продолжение информационной кампании против украинцев на фоне Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает ЦПД, передает УНН.

Детали

По данным Центра, российские пропагандистские ресурсы распространили поддельный телесюжет, замаскированный под материал канадской телекомпании CBC. В фейковом видео утверждается, что украинских спортсменов якобы специально поселили подальше от других участников из-за их "неадекватного поведения" на предыдущих Олимпийских играх в Париже.

В ЦПД подчеркивают, что этот сюжет является фальсификацией. В оригинальном материале CBC журналистка не упоминает Украину или украинских спортсменов вообще. Российские пропагандисты использовали реальный видеофрагмент, заменили часть видеоряда и наложили сгенерированный искусственным интеллектом голос, который имитирует голос журналистки и озвучивает вымышленные утверждения.

Целью этой дезинформационной атаки является дискредитация украинцев и попытка подорвать международную поддержку Украины, используя внимание к Олимпийским играм, отмечают в Центре.

Напомним

8 февраля на XXV зимних Олимпийских играх украинские спортсмены показали следующие результаты: Аннамари Данча не прошла в 1/8 финала в сноубординге, Анастасия Шепиленко заняла 32 место в горнолыжном спорте. Биатлонная команда финишировала 8-й в смешанной эстафете.

Андрей Тимощенков

