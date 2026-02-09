россия запускает фейки об украинских спортсменах во время Олимпиады в Италии - ЦПД
российские пропагандисты распространили фейковый телесюжет, замаскированный под материал канадской телекомпании CBC, утверждая о "неадекватном поведении" украинских спортсменов. ЦПД зафиксировал эту дезинформационную атаку, направленную на дискредитацию украинцев и подрыв международной поддержки.
Центр противодействия дезинформации зафиксировал продолжение информационной кампании против украинцев на фоне Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает ЦПД, передает УНН.
По данным Центра, российские пропагандистские ресурсы распространили поддельный телесюжет, замаскированный под материал канадской телекомпании CBC. В фейковом видео утверждается, что украинских спортсменов якобы специально поселили подальше от других участников из-за их "неадекватного поведения" на предыдущих Олимпийских играх в Париже.
В ЦПД подчеркивают, что этот сюжет является фальсификацией. В оригинальном материале CBC журналистка не упоминает Украину или украинских спортсменов вообще. Российские пропагандисты использовали реальный видеофрагмент, заменили часть видеоряда и наложили сгенерированный искусственным интеллектом голос, который имитирует голос журналистки и озвучивает вымышленные утверждения.
Целью этой дезинформационной атаки является дискредитация украинцев и попытка подорвать международную поддержку Украины, используя внимание к Олимпийским играм, отмечают в Центре.
