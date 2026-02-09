росія запускає фейки про українських спортсменів під час Олімпіади в Італії - ЦПД
Київ • УНН
Російські пропагандисти поширили фейковий телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC, стверджуючи про "неадекватну поведінку" українських спортсменів. ЦПД зафіксував цю дезінформаційну атаку, спрямовану на дискредитацію українців та підрив міжнародної підтримки.
Центр протидії дезінформації зафіксував продовження інформаційної кампанії проти українців на тлі Олімпійських ігор в Італії. Про це повідомляє ЦПД, передає УНН.
Деталі
За даними Центру, російські пропагандистські ресурси поширили підроблений телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC. У фейковому відео стверджується, що українських спортсменів нібито спеціально поселили подалі від інших учасників через їхню "неадекватну поведінку" на попередніх Олімпійських іграх у Парижі.
У ЦПД наголошують, що цей сюжет є фальсифікацією. В оригінальному матеріалі CBC журналістка не згадує Україну чи українських спортсменів узагалі. російські пропагандисти використали реальний відеофрагмент, замінили частину відеоряду та наклали згенерований штучним інтелектом голос, який імітує голос журналістки та озвучує вигадані твердження.
Метою цієї дезінформаційної атаки є дискредитація українців і спроба підірвати міжнародну підтримку України, використовуючи увагу до Олімпійських ігор, зазначають у Центрі.
Нагадаємо
8 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх українські спортсмени показали такі результати: Аннамарі Данча не пройшла до 1/8 фіналу в сноубордингу, Анастасія Шепіленко посіла 32 місце в гірськолижному спорті. Біатлонна команда фінішувала 8-ю у змішаній естафеті.