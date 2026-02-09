$43.050.09
08:22 • 12133 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 22144 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 28234 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 45528 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 45819 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 39077 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 37933 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26411 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17948 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13390 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
росія запускає фейки про українських спортсменів під час Олімпіади в Італії - ЦПД

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Російські пропагандисти поширили фейковий телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC, стверджуючи про "неадекватну поведінку" українських спортсменів. ЦПД зафіксував цю дезінформаційну атаку, спрямовану на дискредитацію українців та підрив міжнародної підтримки.

росія запускає фейки про українських спортсменів під час Олімпіади в Італії - ЦПД

Центр протидії дезінформації зафіксував продовження інформаційної кампанії проти українців на тлі Олімпійських ігор в Італії. Про це повідомляє ЦПД, передає УНН.

Деталі

За даними Центру, російські пропагандистські ресурси поширили підроблений телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC. У фейковому відео стверджується, що українських спортсменів нібито спеціально поселили подалі від інших учасників через їхню "неадекватну поведінку" на попередніх Олімпійських іграх у Парижі.

У ЦПД наголошують, що цей сюжет є фальсифікацією. В оригінальному матеріалі CBC журналістка не згадує Україну чи українських спортсменів узагалі. російські пропагандисти використали реальний відеофрагмент, замінили частину відеоряду та наклали згенерований штучним інтелектом голос, який імітує голос журналістки та озвучує вигадані твердження.

Метою цієї дезінформаційної атаки є дискредитація українців і спроба підірвати міжнародну підтримку України, використовуючи увагу до Олімпійських ігор, зазначають у Центрі.

Нагадаємо

8 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх українські спортсмени показали такі результати: Аннамарі Данча не пройшла до 1/8 фіналу в сноубордингу, Анастасія Шепіленко посіла 32 місце в гірськолижному спорті. Біатлонна команда фінішувала 8-ю у змішаній естафеті.

Андрій Тимощенков

СпортНовини Світу
російська пропаганда
Париж
Італія
Україна