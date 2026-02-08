Щоденники зимової Олімпіади: які результати показали українці 8 лютого

$43.140.00
50.900.00
ukenru
17:37 • 5084 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 10546 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 12986 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 16043 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 16609 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 12753 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11208 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23765 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37694 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35902 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 8 лютого, 10:32 • 11709 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters8 лютого, 10:48 • 10317 перегляди
У Франції двоє лижників загинули через сходження лавини в Альпах8 лютого, 11:04 • 5932 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 9378 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 10559 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 23635 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 44989 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 64095 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 57971 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 58718 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 22269 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 36403 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 38136 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 46790 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 49555 перегляди
Щоденники зимової Олімпіади: які результати показали українці 8 лютого

Київ • УНН

 • 220 перегляди

8 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх українські спортсмени показали такі результати: Аннамарі Данча не пройшла до 1/8 фіналу в сноубордингу, Анастасія Шепіленко посіла 32 місце в гірськолижному спорті. Біатлонна команда фінішувала 8-ю у змішаній естафеті.

Щоденники зимової Олімпіади: які результати показали українці 8 лютого

В Італії тривають зимові Олімпійські Ігри. Хто з українців виступав 8 лютого та яких результатів вдалося досягти - розповідає УНН із посиланням на Мінмолодьспорт.

Результати збірної України 8 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілан-Кортіна 2026:

  • cноубординг. Паралельний слалом-гігант. Жінки. Кваліфікація. Аннамарі Данча — 29 місце, не пройшла до 1/8 фіналу;
    • гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Жінки. Анастасія Шепіленко — 32 місце;
      • лижні гонки. Скіатлон. Чоловіки. Олександр Лісогор — 53 місце, Дмитро Драгун — 59 місце;
        • біатлон. Змішана естафета. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина — 8 місце;
          • санний спорт. Одномісні сани. Чоловіки. Андрій Мандзій — 12 місце, Антон Дукач — 16 місце.

            "Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди

            Антоніна Туманова

            Міністерство молоді та спорту України
            Італія