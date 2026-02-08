Щоденники зимової Олімпіади: які результати показали українці 8 лютого
Київ • УНН
8 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх українські спортсмени показали такі результати: Аннамарі Данча не пройшла до 1/8 фіналу в сноубордингу, Анастасія Шепіленко посіла 32 місце в гірськолижному спорті. Біатлонна команда фінішувала 8-ю у змішаній естафеті.
В Італії тривають зимові Олімпійські Ігри. Хто з українців виступав 8 лютого та яких результатів вдалося досягти - розповідає УНН із посиланням на Мінмолодьспорт.
Результати збірної України 8 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілан-Кортіна 2026:
- cноубординг. Паралельний слалом-гігант. Жінки. Кваліфікація. Аннамарі Данча — 29 місце, не пройшла до 1/8 фіналу;
- гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Жінки. Анастасія Шепіленко — 32 місце;
- лижні гонки. Скіатлон. Чоловіки. Олександр Лісогор — 53 місце, Дмитро Драгун — 59 місце;
- біатлон. Змішана естафета. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина — 8 місце;
- санний спорт. Одномісні сани. Чоловіки. Андрій Мандзій — 12 місце, Антон Дукач — 16 місце.
