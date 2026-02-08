Дневники зимней Олимпиады: какие результаты показали украинцы 8 февраля
Киев • УНН
8 февраля на XXV зимних Олимпийских играх украинские спортсмены показали следующие результаты: Аннамари Данча не прошла в 1/8 финала в сноубординге, Анастасия Шепиленко заняла 32 место в горнолыжном спорте. Биатлонная команда финишировала 8-й в смешанной эстафете.
В Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Кто из украинцев выступал 8 февраля и каких результатов удалось достичь - рассказывает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорт.
Результаты сборной Украины 8 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Милан-Кортина 2026:
- сноубординг. Параллельный слалом-гигант. Женщины. Квалификация. Аннамари Данча — 29 место, не прошла в 1/8 финала;
- горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины. Анастасия Шепиленко — 32 место;
- лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. Александр Лисогор — 53 место, Дмитрий Драгун — 59 место;
- биатлон. Смешанная эстафета. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городная, Александра Меркушина — 8 место;
- санный спорт. Одноместные сани. Мужчины. Андрей Мандзий — 12 место, Антон Дукач — 16 место.
