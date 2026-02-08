$43.140.00
17:37 • 4996 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 10492 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
13:58 • 12951 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 16015 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 16584 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 12745 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11199 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23761 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37690 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 35897 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 23612 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 44963 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 64080 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 57958 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 58706 просмотра
Дневники зимней Олимпиады: какие результаты показали украинцы 8 февраля

Киев • УНН

 • 168 просмотра

8 февраля на XXV зимних Олимпийских играх украинские спортсмены показали следующие результаты: Аннамари Данча не прошла в 1/8 финала в сноубординге, Анастасия Шепиленко заняла 32 место в горнолыжном спорте. Биатлонная команда финишировала 8-й в смешанной эстафете.

Дневники зимней Олимпиады: какие результаты показали украинцы 8 февраля

В Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Кто из украинцев выступал 8 февраля и каких результатов удалось достичь - рассказывает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорт.

Результаты сборной Украины 8 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Милан-Кортина 2026:

  • сноубординг. Параллельный слалом-гигант. Женщины. Квалификация. Аннамари Данча — 29 место, не прошла в 1/8 финала;
    • горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины. Анастасия Шепиленко — 32 место;
      • лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. Александр Лисогор — 53 место, Дмитрий Драгун — 59 место;
        • биатлон. Смешанная эстафета. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городная, Александра Меркушина — 8 место;
          • санный спорт. Одноместные сани. Мужчины. Андрей Мандзий — 12 место, Антон Дукач — 16 место.

            "Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды07.02.26, 08:00 • 28971 просмотр

            Антонина Туманова

            СпортОлимпиада
            Министерство молодежи и спорта Украины
            Италия