Олимпиада-2026: украинские саночницы Туницкая и Смага финишировали рядом в стартовом заезде

Эксклюзив
16:18 • 5272 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 10080 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 21542 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 37389 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 39772 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 55728 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 53571 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42623 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40900 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27254 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 23275 просмотра
лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters9 февраля, 10:16 • 8436 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 18013 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 18324 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 9462 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 9656 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 18105 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 60526 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 81937 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 98449 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00 • 1844 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 3184 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 4190 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 35078 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 38510 просмотра
Олимпиада-2026: украинские саночницы Туницкая и Смага финишировали рядом в стартовом заезде

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Юлианна Туницкая и Елена Смага приняли участие в первом заезде по санному спорту на Олимпийских играх. Смага показала 17-й результат, Туницкая – 18-й, уступив лидеру Мерле Фребель.

Олимпиада-2026: украинские саночницы Туницкая и Смага финишировали рядом в стартовом заезде

Украинские спортсменки Юлианна Туницкая и Елена Смага приняли участие в первом заезде соревнований по санному спорту на одноместных санях среди женщин на зимних Олимпийских играх, передает УНН.

Итак, по итогам старта Смага показала 17-й результат, Туницкая — 18-й. На первой позиции находится немка Мерле Фребель. Она показала время 52,590. Обе украинки уступили Мерле более чем на секунду.

Американская горнолыжница Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде09.02.26, 18:46 • 1934 просмотра

Соревнования продолжаются, и судьбу окончательных мест определят результаты следующих заездов. Санный спорт на Олимпиаде традиционно состоит из нескольких спусков, суммарное время которых определяет победителей.

Украинские саночницы продолжают бороться за высокие позиции среди ведущих спортсменок мира. Финальные заезды состоятся уже в ближайшее время.

Италия установила рекорд по количеству медалей за день на Олимпиаде-2026: сколько наград взяли хозяева Игр09.02.26, 16:48 • 2446 просмотров

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада