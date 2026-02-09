Олимпиада-2026: украинские саночницы Туницкая и Смага финишировали рядом в стартовом заезде

Украинские спортсменки Юлианна Туницкая и Елена Смага приняли участие в первом заезде соревнований по санному спорту на одноместных санях среди женщин на зимних Олимпийских играх, передает УНН.

Итак, по итогам старта Смага показала 17-й результат, Туницкая — 18-й. На первой позиции находится немка Мерле Фребель. Она показала время 52,590. Обе украинки уступили Мерле более чем на секунду.

Соревнования продолжаются, и судьбу окончательных мест определят результаты следующих заездов. Санный спорт на Олимпиаде традиционно состоит из нескольких спусков, суммарное время которых определяет победителей.

Украинские саночницы продолжают бороться за высокие позиции среди ведущих спортсменок мира. Финальные заезды состоятся уже в ближайшее время.

