Американская горнолыжница Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде
Киев • УНН
Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию после серьезной травмы во время соревнований по скоростному спуску на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Об этом пишет Sky Sport, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Вонн вышла на старт в скоростном спуске, несмотря на разрыв крестообразной связки колена, который произошел 30 января в Швейцарии. На Олимпиаде на первом вираже Линдси упала и не завершила спуск. Спортсменку эвакуировали в больницу в Кортине вертолетом.
"Больница Ca' Foncello в Тревизо сообщила, что Вонн перенесла ортопедическую операцию для стабилизации перелома левой ноги. Ее команда подтвердила, что она находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей", - пишет издание.
Анук Патти, руководитель отдела спорта в Американской федерации лыжного спорта и сноубординга, сказала: "С ней все будет хорошо, но восстановление займет некоторое время".
Напомним
