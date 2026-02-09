Американская горнолыжница Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде

$43.050.09
Эксклюзив
16:18 • 1980 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 4532 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 18445 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 33937 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 37721 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 54545 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52733 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42298 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40577 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27094 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Популярные новости
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 33342 просмотра
Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света9 февраля, 06:57 • 7828 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 21372 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 14676 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 13254 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 4596 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 14924 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 58865 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 80259 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 96929 просмотра
УНН Lite
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 1304 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 2206 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 33528 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 37681 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 50884 просмотра
Американская горнолыжница Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Линдси Вонн получила перелом левой ноги во время соревнований по скоростному спуску на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Спортсменка перенесла ортопедическую операцию и находится в стабильном состоянии.

Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию после серьезной травмы во время соревнований по скоростному спуску на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Об этом пишет Sky Sport, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Вонн вышла на старт в скоростном спуске, несмотря на разрыв крестообразной связки колена, который произошел 30 января в Швейцарии. На Олимпиаде на первом вираже Линдси упала и не завершила спуск. Спортсменку эвакуировали в больницу в Кортине вертолетом.

"Больница Ca' Foncello в Тревизо сообщила, что Вонн перенесла ортопедическую операцию для стабилизации перелома левой ноги. Ее команда подтвердила, что она находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей", - пишет издание.

Анук Патти, руководитель отдела спорта в Американской федерации лыжного спорта и сноубординга, сказала: "С ней все будет хорошо, но восстановление займет некоторое время".

Напомним

Сборная Италии ярко заявила о себе на домашней Олимпиаде-2026, установив национальный рекорд по количеству медалей, завоеванных за один день. Историческая победа итальянцев пришлась на второй соревновательный день Игр.

Павел Башинский

