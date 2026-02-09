$43.050.09
Популярнi новини
Італія встановила рекорд за кількістю медалей за день на Олімпіаді-2026: скільки нагород взяли господарі Ігор

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Збірна Італії здобула шість медалей за другий день Олімпіади-2026, встановивши національний рекорд. Це дозволило їй піднятися на третє місце в загальному медальному заліку з дев'ятьма нагородами.

Італія встановила рекорд за кількістю медалей за день на Олімпіаді-2026: скільки нагород взяли господарі Ігор
olympics.com

Збірна Італії яскраво заявила про себе на домашній Олімпіаді-2026, встановивши національний рекорд за кількістю медалей, здобутих за один день. Історична звитяга італійців припала на другий змагальний день Ігор. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Упродовж неділі, 8 лютого, господарі Олімпіади поповнили медальний доробок одразу шістьма нагородами. Варто додати, що саме того дня комплекти нагород розігрувалися у семи дисциплінах, і представники Італії змогли піднятися на подіум у більшості з них - від зимових швидкісних видів до командних турнірів.

Єдину срібну медаль дня для Італії принесла змішана естафета з біатлону. До складу квартету увійшли Доротея Вірер, Ліза Віттоцці, Лукас Гофер і Томмазо Джакоммель, які фінішували другими.

Ще п’ять нагород італійської збірної виявилися бронзовими. Перший подіум дня для команди відкрила Софія Годжія, яка здобула третю сходинку у жіночому швидкісному спуску в гірськолижному спорті. А останню, шосту медаль за день, виборола збірна  у командних змаганнях з фігурного катання.

Медалі Італії у другий день Олімпіади-2026

Срібло: збірна Італії (біатлон, змішана естафета)

Бронза: Софія Годжія (гірськолижний спорт, швидкісний спуск), Люсія Далмасо (сноубординг, паралельний слалом-гігант), Ріккардо Лорелло (ковзанярський спорт, 5000 м), Домінік Фішналлер (санний спорт, одномісні чоловічі сани), збірна Італії (фігурне катання, командний турнір)

Варто додати, що після фінішу на дистанції 5000 метрів ковзаняр Ріккардо Лорелло особливо висловився про атмосферу від домашніх Ігор.

"Змагатися вдома - це справді щось особливе. Підтримка трибун відчувалася на кожному колі. Я щасливий, що моя медаль стала гарним завершенням цього дня, і дуже пишаюся всією нашою командою", - цитує спортсмена Associated Press.

До речі, після перших двох змагальних днів Італія піднялася на третю позицію загального медального заліку. У своєму активі господарі ігор мають дев’ять нагород - найбільша кількість медалей серед усіх країн. У доробку команди одне золото, два срібла та шість бронз. Цікаво, що очільник Італійського олімпійського комітету Лучано Буонфільйо ще минулого року говорив, що мінімальною ціллю збірної буде 19 медалей на домашніх Іграх. Зазначимо, що найбільше у своїй історії медалей італійці здобули на Олімпіаді в Ліллехаммері (20 нагород).

Станіслав Кармазін

