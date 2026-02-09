Италия установила рекорд по количеству медалей за день на Олимпиаде-2026: сколько наград взяли хозяева Игр

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Эксклюзив
15:20 • 136 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 15600 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 30619 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 35537 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 52935 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 51818 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 41816 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40249 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26898 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18256 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0.8м/с
72%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 12058 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 31143 просмотра
Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света9 февраля, 06:57 • 6364 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 19800 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 11962 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 920 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 11987 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 57410 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 78786 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 95532 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эд Милибэнд
Актуальные места
Украина
Сумская область
Государственная граница Украины
Франция
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Пенисгейт на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 212 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 31163 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 36979 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 50210 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 50904 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Facebook

Италия установила рекорд по количеству медалей за день на Олимпиаде-2026: сколько наград взяли хозяева Игр

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Сборная Италии завоевала шесть медалей за второй день Олимпиады-2026, установив национальный рекорд. Это позволило ей подняться на третье место в общем медальном зачете с девятью наградами.

Италия установила рекорд по количеству медалей за день на Олимпиаде-2026: сколько наград взяли хозяева Игр
olympics.com

Сборная Италии ярко заявила о себе на домашней Олимпиаде-2026, установив национальный рекорд по количеству медалей, завоеванных за один день. Историческая победа итальянцев пришлась на второй соревновательный день Игр. Об этом сообщает УНН.

Детали

В течение воскресенья, 8 февраля, хозяева Олимпиады пополнили медальный задел сразу шестью наградами. Стоит добавить, что именно в тот день комплекты наград разыгрывались в семи дисциплинах, и представители Италии смогли подняться на подиум в большинстве из них - от зимних скоростных видов до командных турниров.

Единственную серебряную медаль дня для Италии принесла смешанная эстафета по биатлону. В состав квартета вошли Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер и Томмазо Джакоммель, которые финишировали вторыми.

Еще пять наград итальянской сборной оказались бронзовыми. Первый подиум дня для команды открыла София Годжиа, которая завоевала третью ступень в женском скоростном спуске в горнолыжном спорте. А последнюю, шестую медаль за день, завоевала сборная  в командных соревнованиях по фигурному катанию.

Медали Италии во второй день Олимпиады-2026

Серебро: сборная Италии (биатлон, смешанная эстафета)

Бронза: София Годжиа (горнолыжный спорт, скоростной спуск), Люсия Далмасо (сноубординг, параллельный слалом-гигант), Риккардо Лорелло (конькобежный спорт, 5000 м), Доминик Фишналлер (санный спорт, одноместные мужские сани), сборная Италии (фигурное катание, командный турнир)

Стоит добавить, что после финиша на дистанции 5000 метров конькобежец Риккардо Лорелло особо высказался об атмосфере от домашних Игр.

"Соревноваться дома - это действительно нечто особенное. Поддержка трибун ощущалась на каждом круге. Я счастлив, что моя медаль стала хорошим завершением этого дня, и очень горжусь всей нашей командой", - цитирует спортсмена Associated Press.

Кстати, после первых двух соревновательных дней Италия поднялась на третью позицию общего медального зачета. В своем активе хозяева игр имеют девять наград - наибольшее количество медалей среди всех стран. В активе команды одно золото, два серебра и шесть бронз. Интересно, что глава Итальянского олимпийского комитета Лучано Буонфильо еще в прошлом году говорил, что минимальной целью сборной будет 19 медалей на домашних Играх. Отметим, что больше всего в своей истории медалей итальянцы завоевали на Олимпиаде в Лиллехаммере (20 наград).

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада
Золото
Ассошиэйтед Пресс
Италия