Италия установила рекорд по количеству медалей за день на Олимпиаде-2026: сколько наград взяли хозяева Игр
Киев • УНН
Сборная Италии завоевала шесть медалей за второй день Олимпиады-2026, установив национальный рекорд. Это позволило ей подняться на третье место в общем медальном зачете с девятью наградами.
Сборная Италии ярко заявила о себе на домашней Олимпиаде-2026, установив национальный рекорд по количеству медалей, завоеванных за один день. Историческая победа итальянцев пришлась на второй соревновательный день Игр. Об этом сообщает УНН.
Детали
В течение воскресенья, 8 февраля, хозяева Олимпиады пополнили медальный задел сразу шестью наградами. Стоит добавить, что именно в тот день комплекты наград разыгрывались в семи дисциплинах, и представители Италии смогли подняться на подиум в большинстве из них - от зимних скоростных видов до командных турниров.
Единственную серебряную медаль дня для Италии принесла смешанная эстафета по биатлону. В состав квартета вошли Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер и Томмазо Джакоммель, которые финишировали вторыми.
Еще пять наград итальянской сборной оказались бронзовыми. Первый подиум дня для команды открыла София Годжиа, которая завоевала третью ступень в женском скоростном спуске в горнолыжном спорте. А последнюю, шестую медаль за день, завоевала сборная в командных соревнованиях по фигурному катанию.
Медали Италии во второй день Олимпиады-2026
Серебро: сборная Италии (биатлон, смешанная эстафета)
Бронза: София Годжиа (горнолыжный спорт, скоростной спуск), Люсия Далмасо (сноубординг, параллельный слалом-гигант), Риккардо Лорелло (конькобежный спорт, 5000 м), Доминик Фишналлер (санный спорт, одноместные мужские сани), сборная Италии (фигурное катание, командный турнир)
Стоит добавить, что после финиша на дистанции 5000 метров конькобежец Риккардо Лорелло особо высказался об атмосфере от домашних Игр.
"Соревноваться дома - это действительно нечто особенное. Поддержка трибун ощущалась на каждом круге. Я счастлив, что моя медаль стала хорошим завершением этого дня, и очень горжусь всей нашей командой", - цитирует спортсмена Associated Press.
Кстати, после первых двух соревновательных дней Италия поднялась на третью позицию общего медального зачета. В своем активе хозяева игр имеют девять наград - наибольшее количество медалей среди всех стран. В активе команды одно золото, два серебра и шесть бронз. Интересно, что глава Итальянского олимпийского комитета Лучано Буонфильо еще в прошлом году говорил, что минимальной целью сборной будет 19 медалей на домашних Играх. Отметим, что больше всего в своей истории медалей итальянцы завоевали на Олимпиаде в Лиллехаммере (20 наград).