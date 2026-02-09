Американська гірськолижниця Вонн перенесла операцію після падіння на Олімпіаді

$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 2542 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 5310 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 18868 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 34399 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 38025 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 54729 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52863 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42331 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40612 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27114 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла9 лютого, 06:57 • 8548 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 21770 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 5532 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 15363 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 14098 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 5162 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 15436 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 59139 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 80530 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 97183 перегляди
Андрій Шевченко
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Україна
Сумська область
Італія
Франція
Сполучені Штати Америки
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 1694 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 2604 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 33987 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37856 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 51053 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Фільм

Американська гірськолижниця Вонн перенесла операцію після падіння на Олімпіаді

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Ліндсі Вонн отримала перелом лівої ноги під час змагань з даунхілу на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. Спортсменка перенесла ортопедичну операцію та перебуває у стабільному стані.

Американська гірськолижниця Вонн перенесла операцію після падіння на Олімпіаді

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн перенесла операцію після серйозної  травми під час змагання з даунхілу на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. Про це пише Sky Sport, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, Вонн вийшла на старт у даунхілі попри розрив хрестоподібної зв'язки коліна, який трапився 30 січня у Швейцарії. На Олімпіаді на першому віражі Ліндсі зазнала падіння і не завершила спуск. Спортсменку евакуювали до лікарні у Кортіні гелікоптером.

"Лікарня Ca' Foncello в Тревізо повідомила, що Вонн перенесла ортопедичну операцію для стабілізації перелому лівої ноги. Її команда підтвердила, що вона перебуває у стабільному стані і в надійних руках команди американських та італійських лікарів", - пише видання. 

Анук Патті, керівник відділу спорту в Американської федерації лижного спорту та сноубордингу, сказала: "З нею все буде добре, але відновлення займе деякий час".

Нагадаємо 

Збірна Італії яскраво заявила про себе на домашній Олімпіаді-2026, встановивши національний рекорд за кількістю медалей, здобутих за один день. Історична звитяга італійців припала на другий змагальний день Ігор.

Павло Башинський

СпортОлімпіада
Швейцарія
Італія