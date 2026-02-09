Американська гірськолижниця Вонн перенесла операцію після падіння на Олімпіаді
Київ • УНН
Ліндсі Вонн отримала перелом лівої ноги під час змагань з даунхілу на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. Спортсменка перенесла ортопедичну операцію та перебуває у стабільному стані.
Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн перенесла операцію після серйозної травми під час змагання з даунхілу на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. Про це пише Sky Sport, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Вонн вийшла на старт у даунхілі попри розрив хрестоподібної зв'язки коліна, який трапився 30 січня у Швейцарії. На Олімпіаді на першому віражі Ліндсі зазнала падіння і не завершила спуск. Спортсменку евакуювали до лікарні у Кортіні гелікоптером.
"Лікарня Ca' Foncello в Тревізо повідомила, що Вонн перенесла ортопедичну операцію для стабілізації перелому лівої ноги. Її команда підтвердила, що вона перебуває у стабільному стані і в надійних руках команди американських та італійських лікарів", - пише видання.
Анук Патті, керівник відділу спорту в Американської федерації лижного спорту та сноубордингу, сказала: "З нею все буде добре, але відновлення займе деякий час".
Нагадаємо
Збірна Італії яскраво заявила про себе на домашній Олімпіаді-2026, встановивши національний рекорд за кількістю медалей, здобутих за один день. Історична звитяга італійців припала на другий змагальний день Ігор.