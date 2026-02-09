Олімпіада-2026: українські саночниці Туницька та Смага фінішували поруч у стартовому заїзді

$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 5156 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 9902 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 21413 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 37243 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 39693 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 55681 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53545 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42612 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40889 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27251 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 23197 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 8258 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 17869 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 18116 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 9216 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 9370 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 17958 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 60453 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 81865 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 98388 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 1768 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 3128 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 4128 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 35034 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 38480 перегляди
Олімпіада-2026: українські саночниці Туницька та Смага фінішували поруч у стартовому заїзді

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Юліанна Туницька та Олена Смага взяли участь у першому заїзді з санного спорту на Олімпійських іграх. Смага показала 17-й результат, Туницька – 18-й, поступившись лідерці Мерле Фребель.

Олімпіада-2026: українські саночниці Туницька та Смага фінішували поруч у стартовому заїзді

Українські спортсменки Юліанна Туницька та Олена Смага взяли участь у першому заїзді змагань з санного спорту на одномісних санях серед жінок на зимових Олімпійських іграх, передає УНН.

Отож, за підсумками старту Смага показала 17-й результат, Туницька — 18-й. На першій позиції перебуває німкеня Мерле Фребель. Вона показала час 52,590. Обидві українки поступилися Мерле більш ніж на секунду.

Американська гірськолижниця Вонн перенесла операцію після падіння на Олімпіаді 09.02.26, 18:46 • 1888 переглядiв

Змагання тривають, і долю остаточних місць визначать результати наступних заїздів. Санний спорт на Олімпіаді традиційно складається з кількох спусків, сумарний час яких визначає переможців.

Українські саночниці продовжують боротися за високі позиції серед провідних спортсменок світу. Фінальні заїзди відбудуться вже найближчим часом.

Італія встановила рекорд за кількістю медалей за день на Олімпіаді-2026: скільки нагород взяли господарі Ігор09.02.26, 16:48 • 2372 перегляди

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада