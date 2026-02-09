Олімпіада-2026: українські саночниці Туницька та Смага фінішували поруч у стартовому заїзді

Українські спортсменки Юліанна Туницька та Олена Смага взяли участь у першому заїзді змагань з санного спорту на одномісних санях серед жінок на зимових Олімпійських іграх, передає УНН.

Отож, за підсумками старту Смага показала 17-й результат, Туницька — 18-й. На першій позиції перебуває німкеня Мерле Фребель. Вона показала час 52,590. Обидві українки поступилися Мерле більш ніж на секунду.

Змагання тривають, і долю остаточних місць визначать результати наступних заїздів. Санний спорт на Олімпіаді традиційно складається з кількох спусків, сумарний час яких визначає переможців.

Українські саночниці продовжують боротися за високі позиції серед провідних спортсменок світу. Фінальні заїзди відбудуться вже найближчим часом.

