Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждать
Киев • УНН
Национальный олимпийский комитет Украины выражает надежду на справедливое, объективное и беспристрастное решение Международного олимпийского комитета.
Национальный олимпийский комитет Украины обратился в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить украинскому скелетонисту и знаменосцу сборной Украины Владиславу Гераскевичу выступать на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине в специальном "шлеме памяти". Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Шлем создан в память об украинских спортсменах, погибших, защищая Украину, или ставших жертвами полномасштабной войны России против Украины. НОК Украины подчеркивает, что он полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов и был подтвержден как соответствующий установленным нормам во время официальных тренировок. Украина всегда уважала, уважает и будет уважать олимпийские ценности и придерживается Олимпийской хартии
Национальный олимпийский комитет Украины также выражает надежду на справедливое, объективное и беспристрастное решение МОК. В контексте продолжающейся полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, такой шаг является важным знаком признания памяти украинских спортсменов и поддержки украинской нации.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на запрет Владиславу Гераскевичу использования "особого" шлема на Олимпиаде-2026. Глава государства подчеркнул, что такие действия критически важны для донесения правды до глобальной аудитории.
В то же время Центр противодействия дезинформации зафиксировал продолжение информационной кампании против украинцев на фоне Олимпийских игр в Италии. Там сообщили, что российские пропагандисты распространили фейковый телесюжет, замаскированный под материал канадской телекомпании CBC, утверждая о "неадекватном поведении" украинских спортсменов.