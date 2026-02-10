МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам’яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили

Фото: Національний олімпійський комітет України

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Деталі

У МОК наголосили, що екіпірування спортсменів має залишатися нейтральним і не містити політичних чи інших повідомлень, як це передбачає Олімпійська хартія.

Водночас для Гераскевича запропонували альтернативу: носити чорну пов’язку або стрічку без написів. Крім того, на Іграх облаштовано спеціальні місця скорботи та молитовні кімнати для учасників.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заборону Владиславу Гераскевичу використання "особливого" шолома на Олімпіаді-2026. Глава держави підкреслив, що такі дії є критично важливими для донесення правди до глобальної аудиторії.

Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському Владиславу Гераскевичу виступати на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Водночас Центр протидії дезінформації зафіксував продовження інформаційної кампанії проти українців на тлі Олімпійських ігор в Італії. Там повідомили, що російські пропагандисти поширили фейковий телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC, стверджуючи про "неадекватну поведінку" українських спортсменів.

Також УНН повідомляв, що в той час, як італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив на Олімпіаді-2026 у шоломі з російським триколором, МОК не застосував дисциплінарних заходів щодо нього.