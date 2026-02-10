МОК ответил украинскому скелетонисту по поводу "шлема памяти" на Олимпиаде-2026: что разрешили, а что запретили

Фото: Национальный олимпийский комитет Украины

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

В МОК подчеркнули, что экипировка спортсменов должна оставаться нейтральной и не содержать политических или других сообщений, как это предусмотрено Олимпийской хартией.

В то же время для Гераскевича предложили альтернативу: носить черную повязку или ленту без надписей. Кроме того, на Играх обустроены специальные места скорби и молитвенные комнаты для участников.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на запрет Владиславу Гераскевичу использования "особого" шлема на Олимпиаде-2026. Глава государства подчеркнул, что такие действия критически важны для донесения правды до глобальной аудитории.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить украинскому Владиславу Гераскевичу выступать на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года.

В то же время Центр противодействия дезинформации зафиксировал продолжение информационной кампании против украинцев на фоне Олимпийских игр в Италии. Там сообщили, что российские пропагандисты распространили фейковый телесюжет, замаскированный под материал канадской телекомпании CBC, утверждая о "неадекватном поведении" украинских спортсменов.

Также УНН сообщал, что в то время, как итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил на Олимпиаде-2026 в шлеме с российским триколором, МОК не применил дисциплинарных мер в отношении него.