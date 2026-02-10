МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
13:08 • 3254 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 8220 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 7538 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 12369 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 14343 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 25516 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34313 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30593 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27812 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23252 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.4м/с
61%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 22414 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 11847 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 16355 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 16158 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9092 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 1604 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 12377 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9294 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 33591 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 41700 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Оксана Маркарова
Руслан Кравченко
Володимир Омелян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Село
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 17128 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 18812 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 18912 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45120 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47066 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення

МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

Італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив на Олімпіаді-2026 у шоломі з російським триколором, МОК не застосував дисциплінарних заходів. Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили виступати у шоломі з портретами загиблих спортсменів.

МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором

Італійський сноубордист Роланд Фішналлер (45 років) на зимових Олімпійських іграх‑2026 у Мілані–Кортіні з’явився на трасі у шоломі з прапорами кількох країн, серед яких був і російський триколор. МОК не став застосувати до спортсмена дисциплінарних заходів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Крім того, мережею шириться інформація про те, що МОК дав своє пояснення такому рішенню. Як виявилося, прапори відображають участь Фішналлера у попередніх Олімпіадах (тих країн, де вони проводилися).

Натомість українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу не дозволили виступати у шоломі з портретами українських спортсменів, загиблих під час російської агресії. Організатори пояснили, що така символіка має політичний підтекст і суперечить правилам Олімпійської хартії.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням переглянути рішення та дозволити спортсмену виступ у шоломі пам’яті.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заборону Владиславу Гераскевичу використання "особливого" шолома на Олімпіаді-2026. Глава держави підкреслив, що такі дії є критично важливими для донесення правди до глобальної аудиторії.

Водночас Центр протидії дезінформації зафіксував продовження інформаційної кампанії проти українців на тлі Олімпійських ігор в Італії. Там повідомили, що російські пропагандисти поширили фейковий телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC, стверджуючи про "неадекватну поведінку" українських спортсменів.

Станіслав Кармазін

СпортПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Мілан
Італія
Володимир Зеленський
Україна