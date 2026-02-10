МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором

Італійський сноубордист Роланд Фішналлер (45 років) на зимових Олімпійських іграх‑2026 у Мілані–Кортіні з’явився на трасі у шоломі з прапорами кількох країн, серед яких був і російський триколор. МОК не став застосувати до спортсмена дисциплінарних заходів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Крім того, мережею шириться інформація про те, що МОК дав своє пояснення такому рішенню. Як виявилося, прапори відображають участь Фішналлера у попередніх Олімпіадах (тих країн, де вони проводилися).

Натомість українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу не дозволили виступати у шоломі з портретами українських спортсменів, загиблих під час російської агресії. Організатори пояснили, що така символіка має політичний підтекст і суперечить правилам Олімпійської хартії.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням переглянути рішення та дозволити спортсмену виступ у шоломі пам’яті.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заборону Владиславу Гераскевичу використання "особливого" шолома на Олімпіаді-2026. Глава держави підкреслив, що такі дії є критично важливими для донесення правди до глобальної аудиторії.

Водночас Центр протидії дезінформації зафіксував продовження інформаційної кампанії проти українців на тлі Олімпійських ігор в Італії. Там повідомили, що російські пропагандисти поширили фейковий телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC, стверджуючи про "неадекватну поведінку" українських спортсменів.