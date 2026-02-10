МОК разрешил итальянскому сноубордисту выступать в шлеме с российским флагом

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер (45 лет) на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине появился на трассе в шлеме с флагами нескольких стран, среди которых был и российский триколор. МОК не стал применять к спортсмену дисциплинарных мер. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Кроме того, по сети распространяется информация о том, что МОК дал свое объяснение такому решению. Как оказалось, флаги отражают участие Фишналлера в предыдущих Олимпиадах (тех стран, где они проводились).

В то же время украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу не разрешили выступать в шлеме с портретами украинских спортсменов, погибших во время российской агрессии. Организаторы объяснили, что такая символика имеет политический подтекст и противоречит правилам Олимпийской хартии.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой пересмотреть решение и разрешить спортсмену выступление в шлеме памяти.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на запрет Владиславу Гераскевичу использования "особого" шлема на Олимпиаде-2026. Глава государства подчеркнул, что такие действия критически важны для донесения правды до глобальной аудитории.

В то же время Центр противодействия дезинформации зафиксировал продолжение информационной кампании против украинцев на фоне Олимпийских игр в Италии. Там сообщили, что российские пропагандисты распространили фейковый телесюжет, замаскированный под материал канадской телекомпании CBC, утверждая о "неадекватном поведении" украинских спортсменов.