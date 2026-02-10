Присвятив програму батьку, який захищає Україну: фігурист Марсак феєрично дебютував на Олімпіаді

Український фігурист Кирило Марсак блискуче дебютував на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні 2026, з короткою програмою, яку присвятив своєму батькові, що захищає Україну, передає УНН із посиланням на НОК.

Деталі

За даними НОК, у короткому прокаті Марсак набрав 86,89 балів — на 10 балів більше за свій особистий рекорд. Цей результат гарантував українцю вихід у довільну програму Ігор, яка відбудеться у четвер, 12 лютого.

Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026

Неймовірний прокат відбувся перед заповненими трибунами арени у Мілані! Чимало українських уболівальників із "синьо-жовтими" прапорами створили особливу атмосферу під час та після виступу Кирила Марсака, додали у НОК.