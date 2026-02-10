Присвятив програму батьку, який захищає Україну: фігурист Марсак феєрично дебютував на Олімпіаді

$43.030.02
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
17:38 • 7578 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 12661 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 12969 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 12970 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 16695 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 21770 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15383 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 23761 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17481 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 20913 перегляди
Ситуація на Сумщині, Харківщині та Полтавщині критична: Зеленський провів селектор щодо енергетики 10 лютогоPhoto10 лютого, 12:28 • 7806 перегляди
Родину бійця, який повернувся з полону, зобов’яжуть повернути виплати за його "загибель"10 лютого, 12:55 • 4714 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 15730 перегляди
Поплавський залишає посаду ректора університету культури17:21 • 3914 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 15803 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 23763 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 21004 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 38526 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 46371 перегляди
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Мілан
Вовчанськ
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 19905 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 21689 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 21524 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 47468 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 49308 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

Присвятив програму батьку, який захищає Україну: фігурист Марсак феєрично дебютував на Олімпіаді

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Український фігурист Кирило Марсак дебютував на Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні 2026, набравши 86,89 балів у короткій програмі. Він присвятив виступ батькові, який захищає Україну, та вийшов у довільну програму.

Присвятив програму батьку, який захищає Україну: фігурист Марсак феєрично дебютував на Олімпіаді

Український фігурист Кирило Марсак блискуче дебютував на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні 2026, з короткою програмою, яку присвятив своєму батькові, що захищає Україну, передає УНН із посиланням на НОК.

Деталі

За даними НОК, у короткому прокаті Марсак набрав 86,89 балів — на 10 балів більше за свій особистий рекорд. Цей результат гарантував українцю вихід у довільну програму Ігор, яка відбудеться у четвер, 12 лютого.

Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-202610.02.26, 22:12 • 1454 перегляди

Неймовірний прокат відбувся перед заповненими трибунами арени у Мілані! Чимало українських уболівальників із "синьо-жовтими" прапорами створили особливу атмосферу під час та після виступу Кирила Марсака, додали у НОК.

Антоніна Туманова

СпортОлімпіада
