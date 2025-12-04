18-річний українець Нікіта Шеремет встановив два рекорди в одному запливі на Євро-2025 з плавання

Український плавець Нікіта Шеремет встановив два рекорди в одному запливі на чемпіонаті Європи у Любліні. Він перевершив світовий юніорський рекорд та оновив дорослий рекорд України. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, передає УНН.

У Любліні триває чемпіонат Європи з плавання на короткій воді, де Україна вже в перший день фіналів заявила про себе неймовірним результатом. Під час чоловічої естафети 4×50 м вільним стилем команду представляли Нікіта Шеремет, Ілля Лінник, Владислав Бухов та Степан Бабенко. У фіналі збірна України виборола четверте місце, вдруге за день оновивши рекорд України - йдеться в повідомленні.

У кваліфікації естафета 4×50 м завершили виступ із національним рекордом - 1:24.71. У фіналі до останнього етапу боролися за медаль та в підсумку фінішували четвертими, знову покращивши рекорд - 1:23.92.

Ключовим став етап Нікіти Шеремета, який проплив свої 50 метрів за приголомшливі 20.84 секунди. Цей результат дозволив йому: перевершити світовий юніорський рекорд нідерландця Кензо Сімонса (20.98; 2019 рік); оновити дорослий рекорд України, який Андрій Говоров утримував з 2016 року (20.96) - додали в НОК.

Нагадаємо

У серпні український плавець Нікіта Шеремет виграв "золото" на дистанції 50 м вільним стилем. Сталося це в фіналі юніорського чемпіонату світу в румунському Отопені.