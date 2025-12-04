18-летний украинец Никита Шеремет установил два рекорда в одном заплыве на Евро-2025 по плаванию

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 3948 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 13043 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 15848 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 27941 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 17490 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 18766 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 18872 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 27566 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 45297 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36436 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.5м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 22642 просмотра
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 12752 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 19854 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС12:47 • 10325 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений13:45 • 6590 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 13038 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 19865 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 27937 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 38333 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 65109 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Бельгия
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 5290 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 22656 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 25461 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 70282 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 73187 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Фильм

18-летний украинец Никита Шеремет установил два рекорда в одном заплыве на Евро-2025 по плаванию

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Никита Шеремет установил мировой юниорский рекорд и обновил взрослый рекорд Украины на чемпионате Европы в Люблине. Это произошло во время мужской эстафеты 4х50 м вольным стилем.

18-летний украинец Никита Шеремет установил два рекорда в одном заплыве на Евро-2025 по плаванию

Украинский пловец Никита Шеремет установил два рекорда в одном заплыве на чемпионате Европы в Люблине. Он превзошел мировой юниорский рекорд и обновил взрослый рекорд Украины. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН

В Люблине продолжается чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, где Украина уже в первый день финалов заявила о себе невероятным результатом. Во время мужской эстафеты 4×50 м вольным стилем команду представляли Никита Шеремет, Илья Линник, Владислав Бухов и Степан Бабенко. В финале сборная Украины завоевала четвертое место, во второй раз за день обновив рекорд Украины 

- говорится в сообщении. 

В квалификации эстафета 4×50 м завершила выступление с национальным рекордом - 1:24.71. В финале до последнего этапа боролись за медаль и в итоге финишировали четвертыми, снова улучшив рекорд - 1:23.92.

Ключевым стал этап Никиты Шеремета, который проплыл свои 50 метров за потрясающие 20.84 секунды. Этот результат позволил ему: превзойти мировой юниорский рекорд нидерландца Кензо Симонса (20.98; 2019 год); обновить взрослый рекорд Украины, который Андрей Говоров удерживал с 2016 года (20.96) 

- добавили в НОК. 

Напомним 

В августе украинский пловец Никита Шеремет выиграл "золото" на дистанции 50 м вольным стилем. Произошло это в финале юниорского чемпионата мира в румынском Отопени.

Павел Башинский

Спорт
Золото
Национальный олимпийский комитет
Люблин
Украина