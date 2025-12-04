18-летний украинец Никита Шеремет установил два рекорда в одном заплыве на Евро-2025 по плаванию

Украинский пловец Никита Шеремет установил два рекорда в одном заплыве на чемпионате Европы в Люблине. Он превзошел мировой юниорский рекорд и обновил взрослый рекорд Украины. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

В Люблине продолжается чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, где Украина уже в первый день финалов заявила о себе невероятным результатом. Во время мужской эстафеты 4×50 м вольным стилем команду представляли Никита Шеремет, Илья Линник, Владислав Бухов и Степан Бабенко. В финале сборная Украины завоевала четвертое место, во второй раз за день обновив рекорд Украины - говорится в сообщении.

В квалификации эстафета 4×50 м завершила выступление с национальным рекордом - 1:24.71. В финале до последнего этапа боролись за медаль и в итоге финишировали четвертыми, снова улучшив рекорд - 1:23.92.

Ключевым стал этап Никиты Шеремета, который проплыл свои 50 метров за потрясающие 20.84 секунды. Этот результат позволил ему: превзойти мировой юниорский рекорд нидерландца Кензо Симонса (20.98; 2019 год); обновить взрослый рекорд Украины, который Андрей Говоров удерживал с 2016 года (20.96) - добавили в НОК.

Напомним

В августе украинский пловец Никита Шеремет выиграл "золото" на дистанции 50 м вольным стилем. Произошло это в финале юниорского чемпионата мира в румынском Отопени.