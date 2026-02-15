Олімпіада-2026: сьогодні українці позмагаються за медалі у двох видах спорту

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 11061 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 21735 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 21134 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 21839 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 20394 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18502 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15465 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15300 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15207 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14619 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.1м/с
84%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом14 лютого, 20:45 • 4676 перегляди
Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими14 лютого, 21:16 • 3864 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 9524 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 5146 перегляди
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика14 лютого, 23:40 • 3510 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 78118 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 125463 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 71144 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 88375 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128747 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Азербайджан
Вашингтон
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 3000 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16446 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15877 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19164 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42596 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Олімпіада-2026: сьогодні українці позмагаються за медалі у двох видах спорту

Київ • УНН

 • 20 перегляди

15 лютого представники збірної України виступлять у гірськолижному спорті та біатлоні на зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні. Анастасія Шепіленко змагатиметься у слаломі-гіганті, а Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Юлія Джіма, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко – у гонці переслідування.

Олімпіада-2026: сьогодні українці позмагаються за медалі у двох видах спорту

Сьогодні, 15 лютого, на спортивних аренах зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні представники національної збірної України будуть змагатися в 2 видах спорту, передає УНН із посиланням на НОК.

Деталі

Перша дисципліна - гірськолижний спорт (слалом-гігант).

11:00 — жінки: перша спроба. Під номером 46 виступатиме Анастасія Шепіленко.

14:30 — жінки, фінал. За результатами першого заїзду.

Друга - біатлон  (гонка переслідування).

12:15 — чоловіки. Під номером 24 виступатиме Віталій Мандзин +1:47; під номером 27 - Дмитро Підручний +1:55.

15:45 — жінки. Під номером 24 виступатиме Юлія Джіма +1:35; під номером 42 - Олександра Меркушина +2:11; під номером 55 - Христина Дмитренко +2:24.

Українська біатлоністка Меркушина розбила олімпійський подарунок у вигляді телефона11.02.26, 09:46 • 6011 переглядiв

Антоніна Туманова

СпортОлімпіада
Національний олімпійський комітет
Мілан