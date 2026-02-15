Олімпіада-2026: сьогодні українці позмагаються за медалі у двох видах спорту
Київ • УНН
15 лютого представники збірної України виступлять у гірськолижному спорті та біатлоні на зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні. Анастасія Шепіленко змагатиметься у слаломі-гіганті, а Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Юлія Джіма, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко – у гонці переслідування.
Сьогодні, 15 лютого, на спортивних аренах зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні представники національної збірної України будуть змагатися в 2 видах спорту, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
Перша дисципліна - гірськолижний спорт (слалом-гігант).
11:00 — жінки: перша спроба. Під номером 46 виступатиме Анастасія Шепіленко.
14:30 — жінки, фінал. За результатами першого заїзду.
Друга - біатлон (гонка переслідування).
12:15 — чоловіки. Під номером 24 виступатиме Віталій Мандзин +1:47; під номером 27 - Дмитро Підручний +1:55.
15:45 — жінки. Під номером 24 виступатиме Юлія Джіма +1:35; під номером 42 - Олександра Меркушина +2:11; під номером 55 - Христина Дмитренко +2:24.
Українська біатлоністка Меркушина розбила олімпійський подарунок у вигляді телефона11.02.26, 09:46 • 6011 переглядiв