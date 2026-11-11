Дівоча збірна України з футболу здобула “золото” Юнацької Олімпіади

Фото: НОК

Дівоча збірна України з футзалу здобула золоті медалі Юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі, обігравши у фіналі збірну Венесуели. Про це передає УНН з посиланням на НОК та Асоціацію футзалу України.

"Дівоча збірна України з футзалу - чемпіонки IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі", - йдеться у повідомленні НОК.

Склад української команди: Аделіна Власенко, Аліна Гордієнко, Кіра Гуленко, Евеліна Завгородня, Ангеліна Запорожець, Маргарита Ручка, Поліна Серих, Оксана Шевчук, Єва Щавінська, Валерія Юхновець.

Зустріч завершилась з рахунком 4:3. Голи на рахунку Маргарити Ручки, яка оформила дубль, а також по голу на свій рахунок записали Єва Щавінська та Ангеліна Власенко.

Для української збірної це був дебютний виступ на Юнацькій Олімпіаді.

Нехай це досягнення стане стартом великої карʼєри для кожної гравчині та натхненням дарувати нові футзальні перемоги вже у складі національної збірної України - написали у Асоціації футзалу України.

Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної Ірландії