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Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної Ірландії

Київ • УНН

 • 6736 перегляди

Україна 14 листопада зіграє в Белфасті з лідером групи Північною Ірландією. Матч розпочнеться о 21:45, фаворитом є господарі.

Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної Ірландії

У неділю, 14 листопада, збірна України на виїзді у рамках п’ятого туру Ліги націй, який може стати вирішальним, зустрінеться із лідером групи 2В - Північною Ірландією. УНН розповідає, що відомо перед поєдинком, де дивитися матч та хто фаворит протистояння. 

Поєдинок передостаннього туру у групі 2В між Північною Ірландією та Україною відбудеться вже цієї неділі, 14 листопада. Стартовий свисток на "Віндзор Парк" у столиці Північної Ірландії, Белфасті, пролунає о 21:45 за київським часом. 

Виступи команд у Лізі націй

Після 4 турів, збірна України посідає 3 місце у групі. Наша збірна на старті обіграла збірну Угорщини (1:0), зіграла у нульову нічию з Грузією, розгромно поступилася Північній Ірландії у першому колі (3:0), а у третьому турі поступилася угорцям - 2:1. 

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Натомість наші суперники, які мають лідерство у таблиці із 8 очками, на старті обіграли Грузію (1:0), обіграла, як вже зазначалося Україну, а також зіграла з Угорщиною та Грузією у нічию - двічі по 0:0. 

Перед матчем 

УАФ у стилі GTA VI оголосила список 25 виконавців на найближчі два матчі Ліги націй проти Грузії та Північної Ірландії. 

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва - "Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар" Донецьк), Олександр Андрієвський ("Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва - "Полісся" Житомир), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі - "Динамо" Київ), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв ("ЛНЗ" Черкаси), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Бондаренко ("Аль-Аглі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).

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Проте, наступного дня стало відомо, що вінгер грецького "АЕКу" Олександр Зубков через травму не допоможе збірній України. До команди було довикликано Миколу Шапаренка ("Динамо", Київ) і Владислава Ваната ("Жирона", Іспанія).

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Окрім того, форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко залишив розташування збірної України напередодні матчів проти Північної Ірландії та Грузії у Лізі націй. Головний тренер Андреа Мальдера довикликав Артема Довбика з "Болоньї" 

Причина - пошкодження, отримане в матчі "Шахтар" – "Динамо". 

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Національна збірна вдруге за час повномасштабного вторгнення провела відкрите тренування в Україні - на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Це заняття стало першим в рамках підготовки до листопадових матчів проти Північної Ірландії та Грузії. 

Вболівальники мали змогу поринути у тренувальний процес команди під керівництвом Андреа Мальдери, а після заняття гравці ще довго залишалися разом з фанатами: спілкувалися з ними, фотографувалися та дарували пам'ятні сувеніри.

"Напередодні відповідальних матчів така підтримка особливо важлива для команди.  Повні трибуни вдома дають гравцям енергію та ще раз нагадують, заради кого збірна виходить на поле. Українська асоціація футболу дякує всім, хто прийшов на "Авангард" підтримати команду", - зазначили в УАФ. 

У вівторок ввечері збірна розпочала повноцінну підготовку до матчу з Північною Ірландією. 

Історія протистоянь 

Збірні грали між собою 7 раз. Вперше це сталося у 1996 у відборі до ЧС-1998, коли Україна двічі обіграла Північну Ірландію - спочатку 1:0, а у матчі відповіді - 2:1. 

У 2021 році наша команда здобула мінімальну перемогу завдяки голу Олександра Зубкова. Загалом же Північна Ірландія перемогла Україну вже двічі, причому завдавши болючої поразки під час Євро-2016 у Франції. Тоді рахунок був 2:0 на користь ірландців. 

Що далі 

Для виходу у дивізіон А, Україні треба зайняти перше місце, або друге, яке дозволить зіграти у стиках. Третє місце для України означає, що наша команда залишається у дивізіоні В, а четверте - необхідно буде зіграти у стиках за збереження прописки у дивізіоні В з командою з дивізіону С. 

"Звісно, основна наша ціль - це залишитися в Лізі В. Звісно, мені було б приємно виграти цю групу. Я завжди говорив, що група рівна. І, в принципі, ще все відкрито, все може статися. Стосовно цілей, найважливіша наша ціль - це кваліфікація на Євро. Ми хочемо добре провести ці два матчі, дати наш максимум, і потім подивимося, як воно все закінчиться", - сказав Мальдера на зустрічі з журналістами. 

Де дивитися, фаворит 

Переглянути зустріч можна буде на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх пакетах "MEGOPACK". Крім того, матч покажуть безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ, доступному в етері Т2 та кабельних мережах.

Фаворитом у цьому поєдинку букмекери бачать Північну Ірландію. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,36. Нічия оцінюється у коефіцієнт – 3,1. Виграш України – 3,27.

Павло Башинський

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