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Пономаренко не допоможе збірній України у матчах Ліги націй - стало відомо, хто замінить гравця

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Матвій Пономаренко вибув через пошкодження, отримане в матчі "Шахтар" — "Динамо". Андреа Мальдера довикликав Артема Довбика.

Пономаренко не допоможе збірній України у матчах Ліги націй - стало відомо, хто замінить гравця
Артем Довбик. Фото: УАФ

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко залишив розташування збірної України напередодні матчів проти Північної Ірландії та Грузії у Лізі націй. Головний тренер Андреа Мальдера довикликав Артема Довбика з "Болоньї". Про це повідомляє УАФ, передає УНН

У складі національної збірної України відбулася зміна. Через пошкодження, отримане в матчі "Шахтар" – "Динамо", розташування команди залишив нападник киян Матвій Пономаренко. Головний тренер Андреа Мальдера довикликав Артема Довбика ("Болонья", Італія) на матчі проти Північної Ірландії та Грузії 

- йдеться у повідомленні. 

Доповнення

УАФ у стилі GTA VI оголосила список 25 виконавців на найближчі два матчі Ліги націй проти Грузії та Північної Ірландії. 

Проте, 5 листопада стало відомо, що вінгер грецького "АЕКу" Олександр Зубков через травму не допоможе збірній України у матчах Ліги націй проти Грузії та Північної Ірландії.  

Зубков не допоможе Україні у матчах Ліги націй - хто замінить гравця05.11.26, 16:46 • 3880 переглядiв

Сьогодні, 9 листопада, національна збірна України провела відкрите тренування на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Це заняття стало першим в рамках підготовки до листопадових матчів проти Північної Ірландії та Грузії. 

Вболівальники мали змогу поринути у тренувальний процес команди під керівництвом Андреа Мальдери, а після заняття гравці ще довго залишалися разом з фанатами: спілкувалися з ними, фотографувалися та дарували пам'ятні сувеніри.

"Напередодні відповідальних матчів така підтримка особливо важлива для команди.  Повні трибуни вдома дають гравцям енергію та ще раз нагадують, заради кого збірна виходить на поле. Українська асоціація футболу дякує всім, хто прийшов на "Авангард" підтримати команду", - зазначили в УАФ. 

Нагадаємо 

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" не визначили сильнішого у матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 0:0. 

У матчі проти "Шахтаря" Пономаренко провів на полі 71 хвилину, після чого був замінений на П’єра Мунгенге. 

Павло Башинський

Спорт
Артем Довбик
Італія
Ужгород
Грузія