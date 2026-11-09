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Пономаренко не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций — стало известно, кто заменит игрока

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Матвей Пономаренко выбыл из-за травмы, полученной в матче «Шахтёр» — «Динамо». Андреа Мальдера дополнительно вызвал Артёма Довбика.

Пономаренко не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций — стало известно, кто заменит игрока
Артём Довбик. Фото: УАФ

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко покинул расположение сборной Украины накануне матчей против Северной Ирландии и Грузии в Лиге наций. Главный тренер Андреа Мальдера вызвал в сборную Артема Довбика из "Болоньи". Об этом сообщает УАФ, передает УНН

В составе национальной сборной Украины произошла замена. Из-за повреждения, полученного в матче "Шахтер" — "Динамо", расположение команды покинул нападающий киевлян Матвей Пономаренко. Главный тренер Андреа Мальдера вызвал в сборную Артема Довбика ("Болонья", Италия) на матчи против Северной Ирландии и Грузии 

— говорится в сообщении. 

Дополнение

УАФ в стиле GTA VI объявила список из 25 исполнителей на ближайшие два матча Лиги наций против Грузии и Северной Ирландии. 

Однако 5 ноября стало известно, что вингер греческого "АЕКа" Александр Зубков из-за травмы не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Грузии и Северной Ирландии.  

Зубков не поможет Украине в матчах Лиги наций — кто заменит игрока05.11.26, 16:46 • 3880 просмотров

Сегодня, 9 ноября, национальная сборная Украины провела открытую тренировку на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Это занятие стало первым в рамках подготовки к ноябрьским матчам против Северной Ирландии и Грузии. 

Болельщики имели возможность погрузиться в тренировочный процесс команды под руководством Андреа Мальдеры, а после занятия игроки еще долго оставались вместе с фанатами: общались с ними, фотографировались и дарили памятные сувениры.

"Накануне ответственных матчей такая поддержка особенно важна для команды.  Полные трибуны дома дают игрокам энергию и еще раз напоминают, ради кого сборная выходит на поле. Украинская ассоциация футбола благодарит всех, кто пришел на "Авангард" поддержать команду", — отметили в УАФ. 

Напомним 

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" не выявили сильнейшего в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 0:0. 

В матче против "Шахтера" Пономаренко провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Пьера Мунгенге. 

Павел Башинский

Спорт
Артем Довбик
Италия
Ужгород
Грузия