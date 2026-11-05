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Зубков не поможет Украине в матчах Лиги наций — кто заменит игрока

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Александр Зубков получил травму в матче за «АЕК» и не сыграет против Грузии и Северной Ирландии. Вместо него вызвали Шапаренко и Ваната.

Зубков не поможет Украине в матчах Лиги наций — кто заменит игрока

Вингер греческого "АЕК" Александр Зубков из-за травмы не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Грузии и Северной Ирландии. Об этом сообщает УАФ, передает УНН. 

Подробности

"В составе сборной Украины произошли изменения. Из-за травмы, полученной в последнем матче за "АЕК", выбыл Александр Зубков. Довызваны Николай Шапаренко ("Динамо", Киев) и Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Накануне УАФ в стиле GTA IV объявила список из 25 исполнителей на ближайшие два матча Лиги наций против Грузии и Северной Ирландии. 

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба — "Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — "Шахтер" Донецк), Александр Андриевский ("Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба — "Полесье" Житомир), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Данило Сикан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Геннадий Сынчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кашчук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все — "Динамо" Киев), Артем Довбик ("Болонья", Италия), Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли" Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

Отметим, что 14 ноября Украина встретится с Северной Ирландией, а 17 ноября — с Грузией. 

Тренер "Тоттенхэма" назвал сроки возвращения Мудрика02.11.26, 13:03 • 5604 просмотра

Павел Башинский

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