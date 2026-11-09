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Гра була рівною: Шахтар і Динамо розписали мирову, з'явилась реакція тренерів

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Шахтар і Динамо не забивали у матчі 12-го туру УПЛ. Донецька команда набрала 29 очок і випередила Полісся на один бал.

Гра була рівною: Шахтар і Динамо розписали мирову, з'явилась реакція тренерів

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" не визначили сильнішого у матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 0:0, повідомляє УНН.

Деталі

Коментуючи гру, наставник киян Мацей Кендзьорек зазначив, що якщо команда хоче прогресувати, "треба грати інтенсивно й агресивно".

У нас було більше часу на тренування та підготовку, тоді як "Шахтар" багато подорожував. Вважаю, ми дуже добре використали цей час. Це було помітно на полі, навіть коли грали в повних складах. Ми контролювали гру так, як хотіли. Я дуже радий цьому, адже "Шахтар" грає в Лізі чемпіонів. Це також свідчить про високий рівень нашої гри

- сказав Кендзьорек.

У свою чергу головний тренер "Шахтаря" Арда Туран вказав, що його підопічним у грі проти "Динамо" бракувало якості на завершальній стадії.

У цілому я дуже задоволений тим, як ми провели це протистояння, особливо в контексті того, що нам довелося грати весь другий тайм у чисельній меншості. Я радію, що команда не знітилася і продовжила демонструвати свій футбол, що ця червона картка нас не налякала. І сьогодні я схильний вважати, що це не втрата двох очок, а здобутий один заліковий бал, який також дуже важливий для нас

- підкреслив Туран.

Додамо, що завдяки нічиїй Шахтар повернувся на перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 29 очок. Донецька команда на один бал випереджає Полісся та має матч у запасі. Динамо з 23 очками посідає третю сходинку.

Нагадаємо

У жовтні донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубку України з футболу розгромив київське "Динамо" та пройшов до чвертьфіналу турніру.

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Вадим Хлюдзинський

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