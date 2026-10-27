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The Guardian

“Шахтар” розгромив “Динамо” і вийшов до 1/4 фіналу Кубку України

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Шахтар у меншості Динамо переміг 3:0 у 1/8 фіналу Кубку України. Кияни завершили матч удев’ятьох через два вилучення.

“Шахтар” розгромив “Динамо” і вийшов до 1/4 фіналу Кубку України

Донецький "Шахтар" у 1/8 фіналу Кубку України з футболу розгромив київське "Динамо" та пройшов до чвертьфіналу турніру, передає УНН.

Деталі

Переломний момент для "Динамо" на 30-й хвилині, коли захисник "біло-синіх" Тарас Михавко грубо зіграв проти Олега Очеретька, та отримав пряму червону картку.

"Шахтар" сповна скористався перевагою у складі і майже відразу забив гол - після подачі з кутового, м’яч відлетів до Глейкера Мендози, який другим дотиком пробив Георгія Бущана.

Після другого тайму гра не змінилася, "Динамо" вдесятьох намагалося стримувати навалу "Шахтаря", проте вже 74-й хвилині Аліссон м’яко навісив на Ісаке Сілву, який пробив Бущана - 2:0.

Вже на 87-й хвилині Аліссон, після того, як отримав м’яч у штрафному майданчику, розібрався із захисниками "Динамо", і пробив повз Бущана - 3:0.

Окрім того, на 90+1 хвилині Аліу Тіаре, який вийшов на заміну замість Назара Волошина, отримав другу жовту картку за зрив атаки, через що кияни залишилися в дев'ятьох.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Шахтаря" - 3:0.

"Верес" став першим чвертьфіналістом Кубку України, обігравши "Лівий Берег"27.10.26, 16:52 • 2156 переглядiв

Павло Башинський

Спорт