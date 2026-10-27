«Шахтёр» разгромил «Динамо» и вышел в 1/4 финала Кубка Украины
Киев • УНН
«Шахтёр» в меньшинстве обыграл «Динамо» со счётом 3:0 в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне завершили матч вдевятером из-за двух удалений.
Донецкий "Шахтёр" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу разгромил киевское "Динамо" и прошёл в четвертьфинал турнира, передаёт УНН.
Детали
Переломный момент для "Динамо" наступил на 30-й минуте, когда защитник "бело-синих" Тарас Михавко грубо сыграл против Олега Очеретько и получил прямую красную карточку.
"Шахтёр" сполна воспользовался преимуществом в составе и почти сразу забил гол — после подачи с углового мяч отлетел к Глейкеру Мендосе, который вторым касанием пробил Георгия Бущана.
После второго тайма игра не изменилась: "Динамо" вдесятером пыталось сдерживать натиск "Шахтёра", однако уже на 74-й минуте Алиссон мягко навесил на Исака Силву, который пробил Бущана, — 2:0.
Уже на 87-й минуте Алиссон, получив мяч в штрафной площади, разобрался с защитниками "Динамо" и пробил мимо Бущана, — 3:0.
Кроме того, на 90+1-й минуте Алиу Тиаре, вышедший на замену вместо Назара Волошина, получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки, из-за чего киевляне остались вдевятером.
Финальный свисток зафиксировал победу "Шахтёра" — 3:0.
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