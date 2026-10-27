"Верес" стал первым четвертьфиналистом Кубка Украины, обыграв "Левый Берег"
Киев • УНН
"Верес" победил "Левый Берег" в 1/8 финала Кубка Украины со счётом 1:0. Единственный гол забил Весле́й Помба после задержки матча из-за воздушной тревоги.
Ровненский "Верес" в 1/8 финала Кубка Украины обыграл "Левый Берег" и стал первым участником четвертьфинала турнира, передает УНН.
Подробности
Встреча на стадионе "Арена Левый Берег" должна была начаться в 13:00, однако из-за воздушной атаки в Киевской области поединок был отложен. Стартовый свисток прозвучал около 14:30.
Счет в противостоянии под занавес первого тайма открыл вингер ровненцев Весле Помба — бразилец ворвался в штрафную, обыграл Андрея Якимива и пробил мимо Романа Жмурко.
Гол Помбы остался единственным в матче, и таким образом "Верес" стал первым участником 1/4 финала Кубка Украины.
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 26.10.26, 16:28 • 59605 просмотров