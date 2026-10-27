"Верес" став першим чвертьфіналістом Кубку України, обігравши "Лівий Берег"
Київ • УНН
"Верес" переміг "Лівий Берег" у 1/8 фіналу Кубку України з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Веслі Помба після затримки матчу через повітряну атаку.
Рівненський "Верес" у 1/8 фіналу Кубку України обіграв "Лівий Берег" та став першим учасником чвертьфіналу турніру, передає УНН.
Деталі
Зустріч на стадіоні "Арена Лівий Берег" мала розпочатися о 13:00, проте через повітряну атаку на Київщині, поєдинок було відкладено. Стартовий свисток пролунав близько 14:30.
Рахунок у протистоянні під завісу першого тайму відкрив вінгер рівнян Веслі Помба - бразилець увірвався до штрафного, обіграв Андрія Якиміва та пробив повз Романа Жмурко.
Гол Помба залишився єдиним у матчі, і таким чином "Верес" став першим учасником 1/4 фіналу Кубку України.
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