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Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України

Київ • УНН

 • 2786 перегляди

27 жовтня "Шахтар" прийме "Динамо" у першому українському класичному сезону. Переможці одноматчевих дуелей вийдуть до чвертьфіналу.

Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України

У вівторок, 27 жовтня, стартує 1/8 фіналу Кубка України з футболу, який триватиме до четверга. Вже у вівторок українські вболівальники зможуть побачити перше цього сезону "українське класичне", де донецький "Шахтар" прийматиме чинного володаря Кубку - київське "Динамо", пише УНН.

Деталі

Перші поєдинки пройдуть вже у вівторок, 27 жовтня. О 13:00 на стадіоні "Арена Лівий Берег" зустрінуться столичний "Лівий Берег" та рівненський "Верес".

Далі, о 18:00, пройде перше цього сезону "українське класичне", де донецький "Шахтар" на "Арені Львів" прийматиме чинного володаря Кубку - київське "Динамо".

Команди вже вдруге поспіль зустрічаються на цій стадії. У минулому році "Динамо" святкувало вольову перемогу над "гірниками", і у підсумку здобули трофей.

“Динамо” - володар Кубку України з футболу 20.05.26, 20:33 • 81276 переглядiв

У кубкових турнірах (Кубок України + Суперкубок України + єврокубки) команди зіграли між собою 34 матчі: 11 перемог "Динамо", 9 нічиїх та 14 перемог "Шахтаря".

8 разів переможець визначався в серії пенальті, і тут повний паритет – по чотири перемоги кожного з суперників. Ще у двох випадках тріумфатор визначався в додатковий час.

У середу, 28 жовтня, рівненський "Маяк" зустрінеться із "Харковом" на "Сарни-Арена", а "Чернігів" зустрінеться із "Епіцентом" із Кам’янця-Подільський на "Чернігів-Арена".

Обидва поєдинки розпочнуться об 11:00.

О 13:00 українських вболівальників очікуватиме ще два матчі: черкаський "ЛНЗ" на "Черкаси-Арена" протистоятиме харківському "Металісту", а житомирське "Полісся" вдома прийме аматорський "Новий Розділ" з Львівщини.

Два заключні поєдинки пройдуть у четвер, 29 жовтня, де луганська "Зоря" на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського прийматиме криворізький "Кривбас" о 13:00, а о 18:00 львівські "Карпати" на стадіоні "Україна" зустрінуться із "Олександрією.

Переможці одноматчевих протистоянь 1/8 фіналу вийдуть до чвертьфіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті - без додаткових таймів.

Поєдинки можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі УПЛ ТБ.

"Шахтар" зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів, "Реал" розгромив "Лейпциг": результати матчів 21 жовтня22.10.26, 00:03 • 11583 перегляди

Павло Башинський

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