Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины

Во вторник, 27 октября, стартует 1/8 финала Кубка Украины по футболу, который продлится до четверга. Уже во вторник украинские болельщики смогут увидеть первое в этом сезоне "украинское классическое", где донецкий "Шахтёр" примет действующего обладателя Кубка — киевское "Динамо", пишет УНН.

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Первые поединки пройдут уже во вторник, 27 октября. В 13:00 на стадионе "Арена Левый Берег" встретятся столичный "Левый Берег" и ровенский "Верес".

Далее, в 18:00, состоится первое в этом сезоне "украинское классическое", где донецкий "Шахтёр" на "Арене Львов" примет действующего обладателя Кубка — киевское "Динамо".

Команды уже во второй раз подряд встречаются на этой стадии. В прошлом году "Динамо" одержало волевую победу над "горняками" и в итоге завоевало трофей.

"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу

В кубковых турнирах (Кубок Украины + Суперкубок Украины + еврокубки) команды сыграли между собой 34 матча: 11 побед "Динамо", 9 ничьих и 14 побед "Шахтёра".

8 раз победитель определялся в серии пенальти, и здесь полный паритет — по четыре победы у каждого из соперников. Ещё в двух случаях триумфатор определялся в дополнительное время.

В среду, 28 октября, ровенский "Маяк" встретится с "Харьковом" на "Сарны-Арене", а "Чернигов" встретится с "Эпицентром" из Каменца-Подольского на "Чернигов-Арене".

Оба поединка начнутся в 11:00.

В 13:00 украинских болельщиков ожидают ещё два матча: черкасский "ЛНЗ" на "Черкассы-Арене" будет противостоять харьковскому "Металлисту", а житомирское "Полесье" дома примет любительский "Новый Раздол" из Львовской области.

Два заключительных поединка пройдут в четверг, 29 октября: луганская "Заря" на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского примет криворожский "Кривбасс" в 13:00, а в 18:00 львовские "Карпаты" на стадионе "Украина" встретятся с "Александрией".

Победители одноматчевых противостояний 1/8 финала выйдут в четвертьфинал. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу будет пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

Поединки можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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