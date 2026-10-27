Захисник “Динамо” Михавко взяв на себе відповідальність за поразку від “Шахтаря” у Кубку

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко, який отримав вилучення у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти донецького "Шахтаря", взяв на себе відповідальність за поразку. Про це Михавко заявив в ефірі УПЛ.ТБ, передає УНН.

У першу чергу, я б хотів вибачитися перед вболівальниками, тому що це була моя, можна сказати, необдумана дія, я лишив команду в меншості. Я розумію, що це чиста поразка через мою червону картку. Я дуже-дуже сильно вибачаюся. Розумію, що це ніяк не вплине на сьогоднішній результат, але я б хотів сказати, що це буде один із тих моментів у кар'єрі, який в кар’єрі буде, як урок. Сподіваюся, що такого більше не повториться, і вибачаюся ще раз перед вболівальниками, всіма та перед командою, тому що ця поразка - чисто через те, що я залишив команду в меншості