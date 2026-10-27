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Захисник “Динамо” Михавко взяв на себе відповідальність за поразку від “Шахтаря” у Кубку

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Захисник "Динамо" Тарас Михавко вибачився за вилучення у матчі з "Шахтарем". Кияни вилетіли з Кубка України та зосередяться на УПЛ.

Захисник “Динамо” Михавко взяв на себе відповідальність за поразку від “Шахтаря” у Кубку
Фото: fcdynamo.com

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко, який отримав вилучення у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти донецького "Шахтаря", взяв на себе відповідальність за поразку. Про це Михавко заявив в ефірі УПЛ.ТБ, передає УНН.

Деталі

У першу чергу, я б хотів вибачитися перед вболівальниками, тому що це була моя, можна сказати, необдумана дія, я лишив команду в меншості. Я розумію, що це чиста поразка через мою червону картку. Я дуже-дуже сильно вибачаюся. Розумію, що це ніяк не вплине на сьогоднішній результат, але я б хотів сказати, що це буде один із тих моментів у кар'єрі, який в кар’єрі буде, як урок. Сподіваюся, що такого більше не повториться, і вибачаюся ще раз перед вболівальниками, всіма та перед командою, тому що ця поразка - чисто через те, що я залишив команду в меншості

- сказав Михавко.

Він наголосив, що після поразки і вильоту з Кубку, команда зосередиться на УПЛ, щоб добитися найвищих місць у Чемпіонаті.

Я обіцяю, що наступна гра з Шахтарем буде дуже-дуже інтенсивною. Я хочу сказати, що будемо викладатися на всі 100

 - додав захисник.

Доповнення

Донецький "Шахтар" у 1/8 фіналу Кубку України з футболу розгромив київське "Динамо" та пройшов до чвертьфіналу турніру.

Переломний момент для "Динамо" на 30-й хвилині, коли захисник "біло-синіх" Тарас Михавко грубо зіграв проти Олега Очеретька, та отримав пряму червону картку.

У понеділок, 2 листопада, "Динамо" зіграє проти "Кривбасу", а вже у неділю, 8 листопада, на киян очікує матч проти "Шахтаря" у внутрішньому чемпіонаті.

“Шахтар” розгромив “Динамо” і вийшов до 1/4 фіналу Кубку України 27.10.26, 20:25 • 1346 переглядiв

Павло Башинський

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