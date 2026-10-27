Защитник «Динамо» Михавко взял на себя ответственность за поражение от «Шахтера» в Кубке

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко, получивший удаление в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтёра», взял на себя ответственность за поражение. Об этом Михавко заявил в эфире УПЛ.ТБ, передаёт УНН.

В первую очередь я хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что это было моё, можно сказать, необдуманное действие — я оставил команду в меньшинстве. Я понимаю, что это поражение целиком из-за моей красной карточки. Я очень-очень сильно извиняюсь. Понимаю, что это никак не повлияет на сегодняшний результат, но я хотел бы сказать, что это будет один из тех моментов в карьере, который станет для меня уроком. Надеюсь, что такого больше не повторится, и ещё раз извиняюсь перед болельщиками, всеми и перед командой, потому что это поражение — целиком из-за того, что я оставил команду в меньшинстве