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Защитник «Динамо» Михавко взял на себя ответственность за поражение от «Шахтера» в Кубке

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Защитник «Динамо» Тарас Михавко извинился за удаление в матче с «Шахтером». Кияне вылетели из Кубка Украины и сосредоточатся на УПЛ.

Защитник «Динамо» Михавко взял на себя ответственность за поражение от «Шахтера» в Кубке
Фото: fcdynamo.com

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко, получивший удаление в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтёра», взял на себя ответственность за поражение. Об этом Михавко заявил в эфире УПЛ.ТБ, передаёт УНН.

Детали

В первую очередь я хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что это было моё, можно сказать, необдуманное действие — я оставил команду в меньшинстве. Я понимаю, что это поражение целиком из-за моей красной карточки. Я очень-очень сильно извиняюсь. Понимаю, что это никак не повлияет на сегодняшний результат, но я хотел бы сказать, что это будет один из тех моментов в карьере, который станет для меня уроком. Надеюсь, что такого больше не повторится, и ещё раз извиняюсь перед болельщиками, всеми и перед командой, потому что это поражение — целиком из-за того, что я оставил команду в меньшинстве

- сказал Михавко.

Он подчеркнул, что после поражения и вылета из Кубка команда сосредоточится на УПЛ, чтобы добиться самых высоких мест в чемпионате.

Я обещаю, что следующая игра с «Шахтёром» будет очень-очень интенсивной. Я хочу сказать, что будем выкладываться на все 100

 - добавил защитник.

Дополнение

Донецкий «Шахтёр» в 1/8 финала Кубка Украины по футболу разгромил киевское «Динамо» и вышел в четвертьфинал турнира.

Переломный момент для «Динамо» наступил на 30-й минуте, когда защитник «бело-синих» Тарас Михавко грубо сыграл против Олега Очеретько и получил прямую красную карточку.

В понедельник, 2 ноября, «Динамо» сыграет против «Кривбасса», а уже в воскресенье, 8 ноября, киевлян ожидает матч против «Шахтёра» во внутреннем чемпионате.

«Шахтёр» разгромил «Динамо» и вышел в 1/4 финала Кубка Украины 27.10.26, 20:25 • 1628 просмотров

Павел Башинский

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