Игра была равной: «Шахтёр» и «Динамо» разошлись миром, появилась реакция тренеров
Киев • УНН
«Шахтёр» и «Динамо» не забили в матче 12-го тура УПЛ. Донецкая команда набрала 29 очков и опередила «Полесье» на одно очко.
Донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо" не выявили сильнейшего в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 0:0, сообщает УНН.
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Комментируя игру, наставник киевлян Мацей Кендзёрек отметил, что если команда хочет прогрессировать, "нужно играть интенсивно и агрессивно".
У нас было больше времени на тренировки и подготовку, тогда как "Шахтёр" много путешествовал. Считаю, мы очень хорошо использовали это время. Это было заметно на поле, даже когда играли в полных составах. Мы контролировали игру так, как хотели. Я очень рад этому, ведь "Шахтёр" играет в Лиге чемпионов. Это также свидетельствует о высоком уровне нашей игры
В свою очередь главный тренер "Шахтёра" Арда Туран указал, что его подопечным в игре против "Динамо" не хватало качества на завершающей стадии.
В целом я очень доволен тем, как мы провели это противостояние, особенно в контексте того, что нам пришлось играть весь второй тайм в численном меньшинстве. Я рад, что команда не дрогнула и продолжила демонстрировать свой футбол, что эта красная карточка нас не напугала. И сегодня я склонен считать, что это не потеря двух очков, а завоёванное одно очко, которое также очень важно для нас
Добавим, что благодаря ничьей "Шахтёр" вернулся на первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков. Донецкая команда на одно очко опережает "Полесье" и имеет матч в запасе. "Динамо" с 23 очками занимает третью строчку.
Напомним
В октябре донецкий "Шахтёр" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу разгромил киевское "Динамо" и вышел в четвертьфинал турнира.
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