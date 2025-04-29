Український гімнаст Чепурний здобув “золото” Кубка світу
Київ • УНН
Назар Чепурний став переможцем Кубка світу 2025 на паралельних брусах. У сезоні він взяв участь у 4 етапах, де здобув 8 медалей.
Назар Чепурний став переможцем заліку Кубка світу 2025 зі спортивної гімнастики на паралельних брусах. Загалом у змагальному сезоні 2025 українець взяв участь у 4 з 6 етапах Кубка світу та здобув 8 медалей.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет та національна олімпійська збірна України пише УНН.
Назар Чепурний - переможець заліку Кубка світу 2025 зі спортивної гімнастики на паралельних брусах!
Також у комітеті повідомили, що завдяки наполегливій роботі та стабільним результатам у продовженні змагального сезону на світовому ринку Чепурний отримав "золото" у Досі, срібло - у Коттбусі, здобув п'яте місце у Баку та восьме – у Каїрі.
У змагальному сезоні 2025 Назар Чепурний взяв участь у 4 з 6 етапах Кубка світу та здобув 8 медалей: 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові
Попереду на Назара очікують два головні старти сезону чемпіонат Європи у травні та чемпіонат світу у жовтні.
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