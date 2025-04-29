Український гімнаст Чепурний здобув “золото” Кубка світу

Назар Чепурний став переможцем заліку Кубка світу 2025 зі спортивної гімнастики на паралельних брусах. Загалом у змагальному сезоні 2025 українець взяв участь у 4 з 6 етапах Кубка світу та здобув 8 медалей.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет та національна олімпійська збірна України пише УНН.

Назар Чепурний - переможець заліку Кубка світу 2025 зі спортивної гімнастики на паралельних брусах! - йдеться у дописі НОК.

Також у комітеті повідомили, що завдяки наполегливій роботі та стабільним результатам у продовженні змагального сезону на світовому ринку Чепурний отримав "золото" у Досі, срібло - у Коттбусі, здобув п'яте місце у Баку та восьме – у Каїрі.

У змагальному сезоні 2025 Назар Чепурний взяв участь у 4 з 6 етапах Кубка світу та здобув 8 медалей: 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові - додати у НОК.

Попереду на Назара очікують два головні старти сезону чемпіонат Європи у травні та чемпіонат світу у жовтні.

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