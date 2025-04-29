Украинский гимнаст Чепурной получил “золото” Кубка мира

Назар Чепурной стал победителем зачета Кубка мира 2025 по спортивной гимнастике на параллельных брусьях. Всего в соревновательном сезоне 2025 украинец принял участие в 4 из 6 этапах Кубка мира и завоевал 8 медалей.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет и национальная олимпийская сборная Украины пишет УНН.

Назар Чепурной - победитель зачета Кубка мира 2025 по спортивной гимнастике на параллельных брусьях! - говорится в заметке НОК.

Также в комитете сообщили, что благодаря упорной работе и стабильным результатам в продолжении соревновательного сезона на мировом рынке Чепурной получил "золото" в Дохе, серебро - в Коттбусе, занял пятое место в Баку и восьмое – в Каире.

В соревновательном сезоне 2025 Назар Чепурной принял участие в 4 из 6 этапах Кубка мира и завоевал 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые - добавить в НОК.

Впереди Назара ожидают два главных старта сезона чемпионат Европы в мае и чемпионат мира в октябре.

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