Полуфинал Кубка Украины: пары, где смотреть, кто фаворит букмекеров

Уже сегодня, 23 апреля, определятся финалисты Кубка Украины. В первом полуфинальном матче во Львове сыграют перволиговая "Буковина" и киевское "Динамо". После первого поединка сразу начнется второй матч Кубка, в котором житомирское "Полесье" дома будет противостоять донецкому "Шахтеру", пишет УНН.

Детали

"Буковина" - "Динамо"

Первый поединок полуфинала Кубка проведут на стадионе "Украина". Поединок начнется в 16:00, а вживую посмотреть можно будет на Youtube-канале "DiviSport".

Матч состоится во Львове, а не в родном городе "Буковины" Черновцах из-за того, что согласно Регламенту Кубка Украины матчи, начиная с четвертьфинальной стадии турнира, должны проводиться на стадионах, которые соответствуют нормам категорийности стадионов 3-й и 4-й категории или быть в списке стадионов, которые имеют право принимать поединки УПЛ.

"Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ разрешил нам провести четвертьфинальный кубковый матч против сумской "Виктории" в Черновцах, поскольку футбольным клубом "Буковина" были проведены необходимые работы на стадионе и устранены все недостатки и замечания в отведенный для этого срок. Также одним из факторов было то, что обе команды – представители Первой лиги. Но наш стадион все еще не подходит под все необходимые критерии для проведения матча 1/2 финала Кубка Украины", - заявили в клубе.

Черновицкая "Буковина" начала свой путь к полуфиналу с 1/64, где в серии пенальти переиграла тернопольскую "Ниву" (1:1 в основное время; 4:2 по пенальти), в 1/32 переиграла минимально (1:0) "Прикарпатье", в 1/16 - моремогла ФК "Николаев" - 1:2, в 1/8 - выбила из турнира ФК "Пробой Городенко" - 2:1, а в 1/4 - "Викторию" из Сум - 2:1.

Сейчас "Буковина" занимает последнее место в Первой-лиге в группе повышения в классе и теоретически потеряла шансы на повышение в классе. Отметим, что это лишь 8 случай в истории турнира, когда команда из Первой лиги вышла в полуфинал.

В то же время "Динамо" начало свой путь сразу с 1/8: прошли "Ворсклу" - 2:1, в четвертьфинале обыграли "Рух" - 1:0. Кроме того, киевляне уверенно шагают к своему 17 чемпионству в Украинской Премьер-лиге, обыграв в пятницу столичную "Оболонь".

Вингер «Динамо» Ярмоленко сравнялся по количеству голов за «бело-синих» в УПЛ с Ребровым

За свою историю "Буковина" и "Динамо" встречались 6 раз и было это в далеких 90-х годах. В 5 матчах были зафиксированы победы "Динамо" и лишь однажды ничья - произошло это 23 апреля 1992 года.

Букмекеры отдают уверенную победу "Динамо", на которое можно поставить с коэффициентом - 1,2. На победу "Буковины" - 14.

Главным арбитром этой игры назначен Максим Козыряцкий из Запорожья. В текущем сезоне он дважды судил матчи киевлян, в которых "Динамо" победило "Рух" (2:0) и "Черноморец" (3:1).

"Полесье" - "Шахтер"

В другом матче на Центральном стадионе в Житомире встретятся "Полесье" и "Шахтер". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Директор "Полесья" по маркетингу Александр Денисов заявил, что житомирский клуб готов организовать бесплатную трансляцию полуфинального матча Кубка Украины против "Шахтера" для болельщиков со всего мира.

"Поскольку "Полесье" принимает "Шахтер" в Житомире в полуфинале Кубка Украины, то именно нам принадлежат телевизионные права на эту игру. И это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз для всех украинских болельщиков. Президент клуба Геннадий Буткевич инициировал решение, что "Полесье" за свой счет изготовит высококачественную телевизионную трансляцию и обеспечит студию с обсуждением игры до, в перерыве и после матча. Эту трансляцию можно будет посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале "Полесье". Клуб, обладая всемирными правами, сделает возможным просмотр матча всем болельщикам из любой точки мира. Другими словами "Полесье", а именно президент, хочет сделать подарок всем болельщикам в Украине и во всем мире", - говорил Денисов.

Главным арбитром этой игры назначен Дмитрий Панчишин.

Поединок будет особенно принципиальным для обеих команд. "Шахтер", который на выходных сенсационно уступил ковалевскому "Колосу", чем фактически потерял шансы на чемпионство, будет пытаться завоевать хоть один трофей в этом сезоне.

Кроме того, "горняки" в нынешнем сезоне дважды не смогли обыграть "волков" - два поражения с минимальным счетом 1:0.

Для "Полесья" поединок является принципиальным также, ведь финал Кубка пройдет именно на стадионе "Полесье" в Житомире.

Как и "Динамо", "Полесье" и "Шахтер" начали свой путь к полуфиналу сразу с 1/8-финала. Житомиряне сначала обыграли "Кривбасс" - 2:1, а в четвертьфинале минимально "Верес" - 1:0.

"Горняки" в 1/8 победили "Зарю" - 1:0 и в четвертьфинале "Александрию" - 1:0.

Букмекеры отдают предпочтение "Шахтеру", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,7. На победу "Полесья" - 4,5.

“Полесье” - “Шахтер” в матче УПЛ