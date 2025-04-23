Півфінал Кубку України: пари, де дивитися, хто фаворит букмекерів

Вже сьогодні, 23 квітня, визначаться фіналісти Кубку України. В першому півфінальному матчі у Львові зіграють першолігова "Буковина" та київське "Динамо". Після першого поєдинку одразу розпочнеться другий матч Кубку, в якому житомирське "Полісся" вдома протистоятиме донецькому "Шахтарю", пише УНН.

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"Буковина" - "Динамо"

Перший поєдинок півфіналу Кубку проведуть на стадіоні "Україна". Поєдинок розпочнеться о 16:00, а наживо подитися можна буде на Youtube-каналі "DiviSport".

Матч відбудеться у Львові, а не у рідному місті "Буковини" Чернівцях через те, що згідно з Регламентом Кубка України матчі, починаючи з чвертьфінальної стадії турніру, повинні проводитися на стадіонах, які відповідають нормам категорійності стадіонів 3-ї та 4-ї категорії або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати поєдинки УПЛ.

"Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ дозволив нам провести чвертьфінальний кубковий матч проти сумської "Вікторії" у Чернівцях, оскільки футбольним клубом "Буковина" були проведені необхідні роботи на стадіоні та усунуті всі недоліки та зауваження у відведений для цього термін. Також одним із факторів було те, що обидві команди – представники Першої ліги. Але наш стадіон все ще не підходить під всі необхідні критерії для проведення матчу 1/2 фіналу Кубка України", - заявили в клубі.

Чернівецька "Буковина" розпочала свій шлях до півфіналу з 1/64, де в серії пенальті переграла тернопільську "Ниву" (1:1 в основний час; 4:2 по пенальті), в 1/32 переграла мінімально (1:0) "Прикарпаття", в 1/16 - моремогла ФК "Миколаїв" - 1:2, в 1/8 - вибила з турніру ФК "Пробій Городенка" - 2:1, а у 1/4 - "Вікторію" з Сум - 2:1.

Наразі "Буковина" посідає останнє місце в Першій-лізі в групі підвищення в класі і теоретично втратила шанси на підвищення в класі. Зазначимо, що це лише 8 випадок в історії турніру, коли команда з Першої ліги вийшла до півфіналу.

Натомість "Динамо" розпочало свій шлях одразу з 1/8: пройшли "Ворсклу" - 2:1, у чвертьфіналі обіграли "Рух" - 1:0. Окрім того, кияни впевнено крокують до свого 17 чемпіонства в Українській Прем’єр-лізі, обігравши у п’ятницю столичну "Оболонь".

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За свою історію "Буковина" та "Динамо" зустрічалися 6 раз і було це у далеких 90-роках. В 5 матчах були зафіксовані перемоги "Динамо" і лише одного разу нічия - сталося це 23 квітня 1992 року.

Букмекери віддають впевнену перемогу "Динамо", на яке можна поставити з коефіцієнтом - 1,2. На перемогу "Буковини" - 14.

Головним арбітром цієї гри призначений Максим Козиряцький із Запоріжжя. В поточному сезоні він двічі судив матчі киян, в яких "Динамо" перемогло "Рух" (2:0) та "Чорноморець" (3:1).

"Полісся" - "Шахтар"

В іншому матчі на Центральному стадіоні в Житомирі зустрінуться "Полісся" та "Шахтар". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Директор "Полісся" з маркетингу Олександр Денисов заявив, що житомирський клуб готовий організувати безкоштовну трансляцію півфінального матчу Кубку України проти "Шахтаря" для вболівальників з усього світу.

"Оскільки "Полісся" приймає "Шахтар" в Житомирі у півфіналі Кубка України, то саме нам належать телевізійні права на цю гру. І це чудова нагода зробити приємний сюрприз для всіх українських вболівальників. Президент клубу Геннадій Буткевич ініціював рішення, що "Полісся" за власний рахунок виготовить високоякісну телевізійну трансляцію і забезпечить студію з обговоренням гри до, в перерві та після матчу. Цю трансляцію можна буде подивитись у вільному доступі на YouTube-каналі "Полісся". Клуб, володіючи всесвітніми правами, зробить можливим перегляд матчу усім вболівальникам з будь-якої точки світу. Іншими словами "Полісся", а саме президент, хоче зробити подарунок усім вболівальникам в Україні та в усьому світі", - казав Денисов.

Головним арбітром цієї гри призначений Дмитро Панчишин.

Поєдинок буде особливо принциповим для обох команд. "Шахтар", який на вихідних сенсаційно поступився ковалівському "Колосу", чим фактично втратив шанси на чемпіонство, намагатиметься здобути хоч один трофей в цьому сезоні.

Окрім того, "гірники" в нинішньому сезоні двічі не змогли обіграти "вовків" - дві поразки з мінімальним рахунком 1:0.

Для "Полісся" поєдинок є принциповим також, адже фінал Кубку пройде саме на стадіоні "Полісся" в Житомирі.

Як і "Динамо", "Полісся" та "Шахтар" розпочали свій шлях до півфіналу одразу з 1/8-фіналу. Житомиряни спочатку обіграли "Кривбас" - 2:1, а у чвертьфіналі мінімально "Верес" - 1:0.

"Гірники" в 1/8 перемогли "Зорю" - 1:0 та у чвертьфіналі "Олександрію" - 1:0.

Букмекери віддають перевагу "Шахтарю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 1,7. На перемогу "Полісся" - 4,5.

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