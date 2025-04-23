Півфінал Кубку України: пари, де дивитися, хто фаворит букмекерів

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 22560 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 49343 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

22 квітня, 13:40 • 80799 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 86958 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 107310 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 163958 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 122292 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 226848 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 119604 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 85558 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+18°
0.9м/с
40%
751 мм
Популярнi новини

В Одесі пролунали вибухи - міський голова

22 квітня, 19:56 • 11364 перегляди

Telegraph: США представлять у Лондоні план мирного врегулювання з семи пунктів

00:27 • 9722 перегляди

Адміністрація Трампа ліквідувала групу по розслідуванню воєнних злочинів рф проти України - The Washington Post

01:42 • 14589 перегляди

ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру

03:03 • 3612 перегляди

За добу ЗСУ знищили 1210 військових та десятки одиниць техніки

04:31 • 11870 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 48793 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

22 квітня, 13:40 • 80802 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 70185 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 163960 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 131287 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 16789 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 17124 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 47861 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 39348 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 84837 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Півфінал Кубку України: пари, де дивитися, хто фаворит букмекерів

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Сьогодні відбудуться півфінали Кубку України: Буковина-Динамо (16:00, DiviSport) та Полісся-Шахтар (18:00, YouTube-канал Полісся). Букмекери віддають перевагу Динамо та Шахтарю.

Півфінал Кубку України: пари, де дивитися, хто фаворит букмекерів

Вже сьогодні, 23 квітня, визначаться фіналісти Кубку України. В першому півфінальному матчі у Львові зіграють першолігова "Буковина" та київське "Динамо". Після першого поєдинку одразу розпочнеться другий матч Кубку, в якому житомирське "Полісся" вдома протистоятиме донецькому "Шахтарю", пише УНН.

Деталі 

"Буковина" - "Динамо" 

Перший поєдинок півфіналу Кубку проведуть на стадіоні "Україна". Поєдинок розпочнеться о 16:00, а наживо подитися можна буде на Youtube-каналі "DiviSport". 

Матч відбудеться у Львові, а не у рідному місті "Буковини" Чернівцях через те, що згідно з Регламентом Кубка України матчі, починаючи з чвертьфінальної стадії турніру, повинні проводитися на стадіонах, які відповідають нормам категорійності стадіонів 3-ї та 4-ї категорії або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати поєдинки УПЛ. 

"Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ дозволив нам провести чвертьфінальний кубковий матч проти сумської "Вікторії" у Чернівцях, оскільки футбольним клубом "Буковина" були проведені необхідні роботи на стадіоні та усунуті всі недоліки та зауваження у відведений для цього термін. Також одним із факторів було те, що обидві команди – представники Першої ліги. Але наш стадіон все ще не підходить під всі необхідні критерії для проведення матчу 1/2 фіналу Кубка України", - заявили в клубі. 

Чернівецька "Буковина" розпочала свій шлях до півфіналу з 1/64, де в серії пенальті переграла тернопільську "Ниву" (1:1 в основний час; 4:2 по пенальті), в 1/32 переграла мінімально (1:0) "Прикарпаття", в 1/16 - моремогла ФК "Миколаїв" - 1:2, в 1/8 - вибила з турніру ФК "Пробій Городенка" - 2:1, а у 1/4 - "Вікторію" з Сум - 2:1.

Наразі "Буковина" посідає останнє місце в Першій-лізі в групі підвищення в класі і теоретично втратила шанси на підвищення в класі. Зазначимо, що це лише 8 випадок в історії турніру, коли команда з Першої ліги вийшла до півфіналу.

Натомість "Динамо" розпочало свій шлях одразу з 1/8: пройшли "Ворсклу" - 2:1, у чвертьфіналі обіграли "Рух" - 1:0. Окрім того, кияни впевнено крокують до свого 17 чемпіонства в Українській Прем’єр-лізі, обігравши у п’ятницю столичну "Оболонь". 

Вінгер “Динамо” Ярмоленко зрівнявся за кількістю голів за “біло-синіх” в УПЛ з Ребровим18.04.25, 21:29 • 9927 переглядiв

За свою історію "Буковина" та "Динамо" зустрічалися 6 раз і було це у далеких 90-роках. В 5 матчах були зафіксовані перемоги "Динамо" і лише одного разу нічия - сталося це 23 квітня 1992 року. 

Букмекери віддають впевнену перемогу "Динамо", на яке можна поставити з коефіцієнтом - 1,2. На перемогу "Буковини" - 14. 

Головним арбітром цієї гри призначений Максим Козиряцький із Запоріжжя. В поточному сезоні він двічі судив матчі киян, в яких "Динамо" перемогло "Рух" (2:0) та "Чорноморець" (3:1).

"Полісся" - "Шахтар" 

В іншому матчі на Центральному стадіоні в Житомирі зустрінуться "Полісся" та "Шахтар". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Директор "Полісся" з маркетингу Олександр Денисов заявив, що житомирський клуб готовий організувати безкоштовну трансляцію півфінального матчу Кубку України проти "Шахтаря" для вболівальників з усього світу.

"Оскільки "Полісся" приймає "Шахтар" в Житомирі у півфіналі Кубка України, то саме нам належать телевізійні права на цю гру. І це чудова нагода зробити приємний сюрприз для всіх українських вболівальників. Президент клубу Геннадій Буткевич ініціював рішення, що "Полісся" за власний рахунок виготовить високоякісну телевізійну трансляцію і забезпечить студію з обговоренням гри до, в перерві та після матчу. Цю трансляцію можна буде подивитись у вільному доступі на YouTube-каналі "Полісся". Клуб, володіючи всесвітніми правами, зробить можливим перегляд матчу усім вболівальникам з будь-якої точки світу. Іншими словами "Полісся", а саме президент, хоче зробити подарунок усім вболівальникам в Україні та в усьому світі", - казав Денисов. 

Головним арбітром цієї гри призначений Дмитро Панчишин. 

Поєдинок буде особливо принциповим для обох команд. "Шахтар", який на вихідних сенсаційно поступився ковалівському "Колосу", чим фактично втратив шанси на чемпіонство, намагатиметься здобути хоч один трофей в цьому сезоні. 

Окрім того, "гірники" в нинішньому сезоні двічі не змогли обіграти "вовків" - дві поразки з мінімальним рахунком 1:0. 

Для "Полісся" поєдинок є принциповим також, адже фінал Кубку пройде саме на стадіоні "Полісся" в Житомирі. 

Як і "Динамо", "Полісся" та "Шахтар" розпочали свій шлях до півфіналу одразу з 1/8-фіналу. Житомиряни спочатку обіграли "Кривбас" - 2:1, а у чвертьфіналі мінімально "Верес" - 1:0.

"Гірники" в 1/8 перемогли "Зорю" - 1:0 та у чвертьфіналі "Олександрію" - 1:0.

Букмекери віддають перевагу "Шахтарю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 1,7. На перемогу "Полісся" - 4,5. 

“Полісся” - “Шахтар” в матчі УПЛ 
“Полісся” - “Шахтар” в матчі УПЛ 
Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Сергій Ребров
ФК «Шахтар» Донецьк
ФК «Динамо» Київ
Україна
Київ
Brent
$68.03
Bitcoin
$93,652.90
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,356.65
Ethereum
$1,816.18