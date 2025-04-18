Вінгер “Динамо” Ярмоленко зрівнявся за кількістю голів за “біло-синіх” в УПЛ з Ребровим

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко в матчі проти "Оболоні" забив свій 113-й гол за "біло-синіх" в Українській прем’єр-лізі. Цей гол дозволив Ярмоленку наздогнати Сергія Реброва, який тепер очолює збірну України, за кількість голів в УПЛ за "Динамо", передає УНН.

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В рамках 25-го туру УПЛ київське "Динамо" зустрілося зі столичною "Оболонню" на стадіоні ім. Валерія Лобановського. Під завісу тайму Ярмоленку вдався справжній шедевр: Владислав Дубінчак розіграли штрафний з Віталієм Буяльським, внаслідок чого крайній захисник покотив на центр, де Ярмоленко в один дотик з-за меж штрафного поцілив у верхній кут "Оболоні". Цей гол став 113 для Ярмоленка за "Динамо" в УПЛ.

Таким чином, він зрівнявся за цим показником із нинішнім тренером збірної України Сергієм Ребровим.

Ще один гол, і Ярмоленко стане кращим бомбардиром "Динамо" в історії УПЛ. Також зазначимо, що вінгер посідає четверте місце у списку найкращих бомбардирів УПЛ усіх часів.

Третє місце займає Євген Селезньов, який має 117 м'ячів в УПЛ. Топ-2 займають Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123) – обидва гравці виступали за "Динамо".

Навряд чи Ярмоленко зможе претендувати на побиття рекорду цього сезону, проте в нього є всі шанси наступного сезону, особливо на тлі чуток щодо продовження контракту із киянами ще на рік.

На старті другого тайму підопічні Олександра Шовковського збільшили свою перевагу в рахунку – на 55-й хвилині Владислав Ванат реалізував пенальті, який сам і заробив. На 67-й хвилині динамівці довели справу до розгрому – Віталій Буяльський влучно пробив під поперечину після передачі Едуардо Герреро.

Матч так і завершився перемогою "Динамо" - 3:0. Вже наступної неділі "Динамо" зіграє із "Шахтарем".

Доповнення Також сьогодні свій матч провели "Олександрія" та "Ворскла", в якому підопічні Руслана Ротаня впевнено перемогли "ворсклян" - 3:1. Голи на рахунку Кирила Ковальця, та дубль на рахунку Теді Царі. За "Ворсклу" відзначився Денис Ндукве.

Нагадаємо

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, триразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід дебютувала у професійному футболі. Спортсменка зіграла за жіночу команду "Металіста 1925", вийшовши на заміну на 87-й хвилині.