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Вингер «Динамо» Ярмоленко сравнялся по количеству голов за «бело-синих» в УПЛ с Ребровым

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко забил свой 113-й гол в УПЛ за клуб в матче против Оболони. Этот гол позволил ему сравняться по этому показателю с Сергеем Ребровым, став сорекордсменом Динамо в УПЛ.

Вингер «Динамо» Ярмоленко сравнялся по количеству голов за «бело-синих» в УПЛ с Ребровым

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в матче против "Оболони" забил свой 113-й гол за "бело-синих" в Украинской премьер-лиге. Этот гол позволил Ярмоленко догнать Сергея Реброва, который теперь возглавляет сборную Украины, по количеству голов в УПЛ за "Динамо", передает УНН.

Детали

В рамках 25-го тура УПЛ киевское "Динамо" встретилось со столичной "Оболонью" на стадионе им. Валерия Лобановского. Под занавес тайма Ярмоленко удался настоящий шедевр: Владислав Дубинчак разыграл штрафной с Виталием Буяльским, в результате чего крайний защитник покатил на центр, где Ярмоленко в одно касание из-за пределов штрафной попал в верхний угол "Оболони". Этот гол стал 113 для Ярмоленко за "Динамо" в УПЛ.

Таким образом, он сравнялся по этому показателю с нынешним тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Еще один гол, и Ярмоленко станет лучшим бомбардиром "Динамо" в истории УПЛ. Также отметим, что вингер занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров УПЛ всех времен.

Третье место занимает Евгений Селезнев, который имеет 117 мячей в УПЛ. Топ-2 занимают Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123) – оба игрока выступали за "Динамо".

Вряд ли Ярмоленко сможет претендовать на побитие рекорда в этом сезоне, однако у него есть все шансы в следующем сезоне, особенно на фоне слухов о продлении контракта с киевлянами еще на год.

На старте второго тайма подопечные Александра Шовковского увеличили свое преимущество в счете – на 55-й минуте Владислав Ванат реализовал пенальти, который сам и заработал. На 67-й минуте динамовцы довели дело до разгрома – Виталий Буяльский точно пробил под перекладину после передачи Эдуардо Герреро.

Матч так и завершился победой "Динамо" - 3:0. Уже в следующее воскресенье "Динамо" сыграет с "Шахтером".

Дополнение Также сегодня свой матч провели "Александрия" и "Ворскла", в котором подопечные Руслана Ротаня уверенно победили "ворсклян" - 3:1. Голы на счету Кирилла Ковальца, и дубль на счету Теди Цари. За "Ворсклу" отличился Денис Ндукве.

Напомним

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Белодед дебютировала в профессиональном футболе. Спортсменка сыграла за женскую команду "Металлист 1925", выйдя на замену на 87-й минуте.

Павел Башинский

Павел Башинский

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