Украинский пловец Шеремет стал чемпионом мира среди юниоров
Киев • УНН
Украинский пловец Никита Шеремет завоевал «золото» на дистанции 50 м вольным стилем на юниорском чемпионате мира в Румынии. Он установил новый юниорский рекорд Украины и повторил мировой рекорд среди юниоров.
Украинский пловец Никита Шеремет выиграл «золото» на дистанции 50 м вольным стилем. Произошло это в финале юниорского чемпионата мира в румынском Отопени. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
18-летний украинец триумфовал в финале дистанции 50 м вольным стилем на юниорском чемпионате мира в румынском Отопени, показав время 21.99 с. Наш пловец опередил британца Джейкоба Миллса (22.02) и итальянца Карлоса Д’Амброзио (22.13)
Накануне в квалификации Никита установил новый юниорский рекорд Украины (21.82 с), а в полуфинале повторил мировой рекорд среди юниоров — 21.75 с, который с 2017 года принадлежал американцу Майклу Эндрю.
Для Никиты Шеремета это первая награда на юниорском чемпионате мира - и сразу золотая
