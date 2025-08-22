Украинский пловец Шеремет стал чемпионом мира среди юниоров

$41.220.16
Эксклюзив
15:16 • 6622 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 7330 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 6764 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 9002 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 11746 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 10402 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 16259 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 17935 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12590 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13458 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
В Центре Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени
22 августа, 07:37 • 4210 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"
22 августа, 08:13 • 16110 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17 • 13657 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
11:46 • 9608 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
13:10 • 3916 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
15:31 • 3866 просмотра
Украинский пловец Шеремет стал чемпионом мира среди юниоров

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Украинский пловец Никита Шеремет завоевал «золото» на дистанции 50 м вольным стилем на юниорском чемпионате мира в Румынии. Он установил новый юниорский рекорд Украины и повторил мировой рекорд среди юниоров.

Украинский пловец Шеремет стал чемпионом мира среди юниоров

Украинский пловец Никита Шеремет выиграл «золото» на дистанции 50 м вольным стилем. Произошло это в финале юниорского чемпионата мира в румынском Отопени. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

18-летний украинец триумфовал в финале дистанции 50 м вольным стилем на юниорском чемпионате мира в румынском Отопени, показав время 21.99 с. Наш пловец опередил британца Джейкоба Миллса (22.02) и итальянца Карлоса Д’Амброзио (22.13)

- говорится в сообщении.

Накануне в квалификации Никита установил новый юниорский рекорд Украины (21.82 с), а в полуфинале повторил мировой рекорд среди юниоров — 21.75 с, который с 2017 года принадлежал американцу Майклу Эндрю.

Для Никиты Шеремета это первая награда на юниорском чемпионате мира - и сразу золотая

- добавили в НОК Украины.

Украинские гребчихи стали чемпионками мира на дистанции 500 м
22.08.25, 18:58 • 1160 просмотров

Ольга Розгон

Спорт
Олимпийские игры
Национальный олимпийский комитет
Румыния
Украина