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Три золота и исторические победы: как Украина выступила на Юношеских Олимпийских играх-2026

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Сборная Украины завоевала три золотые, три серебряные и три бронзовые медали в Дакаре, заняв 11-е место. Футзалистки стали чемпионками.

Три золота и исторические победы: как Украина выступила на Юношеских Олимпийских играх-2026

Национальная сборная Украины завоевала девять наград на IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал): украинские спортсмены выиграли три золотые, три серебряные и три бронзовые медали, заняв 11-е место в общекомандном медальном зачёте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

IV летние Юношеские Олимпийские игры проходили с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Сенегале. Украину на соревнованиях представляли 38 спортсменов, среди которых 11 юношей и 27 девушек. Они выступали в 14 видах спорта.

По итогам соревнований украинская команда завоевала девять медалей в семи видах спорта: лёгкой атлетике, дзюдо, футзале, фехтовании, брейкинге, пляжной борьбе и боксе.

Золотые награды Украине принесли дзюдоист Хазар Гейдаров в весовой категории до 66 кг, легкоатлетка Милания Кохан в метании молота и женская сборная Украины по футзалу. В частности, Гейдаров завоевал первое в истории золото Украины в дзюдо на Юношеских Олимпийских играх. Его награда также стала 100-й медалью украинских спортсменов за всю историю участия в этих соревнованиях. Милания Кохан победила в метании молота с результатом 71,27 метра, установив личный рекорд. В свою очередь, украинские футзалистки в финальном матче одолели сборную Венесуэлы со счётом 4:3 и впервые в истории стали юношескими олимпийскими чемпионками.

Серебряными призёрами стали фехтовальщица Алина Дмитрук в соревнованиях на шпагах, легкоатлет Виталий Тарасюк в спортивной ходьбе на 5000 метров и представительница брейкинга Николь Джурик.

Бронзовые медали завоевали Никита Кузьменко в пляжной борьбе в весовой категории до 70 кг, Дарья Козка в спортивной ходьбе на 5000 метров и боксерша Евангелина Петрук в весовой категории до 57 кг.

Всего медали получили 17 украинских спортсменов, поскольку победа футзальной команды учитывается в общем зачёте как одна золотая награда. В итоговом медальном зачёте Украина заняла 11-е место. На одну позицию выше расположилась Хорватия, которая также завоевала три золотые награды, однако опередила украинцев по количеству серебряных медалей.

Контекст

Юношеские Олимпийские игры 2026 года стали первыми в истории олимпийскими соревнованиями, которые принимал африканский континент. Турниры проходили в Дакаре, Диамниадио и Сали.

На предыдущих летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году украинская сборная заняла 10-е место в медальном зачёте национальных команд, завоевав 18 наград: пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых.

Напомним

Ранее мы писали о том, что украинский пловец Никита Шеремет завоевал "золото" на дистанции 50 м вольным стилем на юниорском чемпионате мира в Румынии. Он установил новый юниорский рекорд Украины и повторил мировой рекорд среди юниоров.

Александра Василенко

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