Профільний комітет Ради підтримав відставку Рєзнікова з посади міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні на своєму засіданні підтримав відставку Олексія Рєзникова з посади міністра оборони України. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк, пише УНН.
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«Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади Міністра оборони України», - написав нардеп у Telegram.
За його словами, 16 депутатів висловились за відставку, двоє – утримались.
Нагадаємо
3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у понеділок, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.