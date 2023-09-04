Профільний комітет Ради підтримав відставку Рєзнікова з посади міністра оборони

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«Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади Міністра оборони України», - написав нардеп у Telegram.

За його словами, 16 депутатів висловились за відставку, двоє – утримались.

Нагадаємо

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у понеділок, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.