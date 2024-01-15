Китай призывает к большой мирной конференции по войне в Газе

Китай выступает за всеобъемлющую международную мирную конференцию по войне между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война в Газе продолжает обостряться. Китай выступает за масштабную, более авторитетную и эффективную международную мирную конференцию, говорит Ван.

Он также говорит, что Китай хочет, чтобы был разработан конкретный график реализации решения о создании двух государств.

Свои заявления Ван сделал после переговоров с министром иностранных дел Египта.

Он считает, что международное сообщество должно внимательно прислушаться к законным беспокойствам стран региона.

Китай призывает к созыву более масштабной, более авторитетной и более эффективной международной мирной конференции, формулированию конкретного расписания и дорожной карты для имплементации "решения о создании двух государств" и поддержки скорейшего восстановления Израиля. "Палестинские мирные переговоры" сказал Ван.

Израиль утверждает, что Южная Африка предоставила искаженную информацию Международному суду по делу о геноциде в Газе