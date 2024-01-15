Китай призывает к большой мирной конференции по войне в Газе
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война в Газе продолжает обостряться.
Кремль хочет сделать шесть свалок на ВОТ Луганщины и Донетчины - сопротивление
Шесть таких свалок враг планирует создать на ВОТ Луганщины, еще три - в Донецкой области. Свозить мусор туда планируют не только с ВОТ, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.
15 января: День Википедии, День Мартина Лютера Кинга
День Википедии отмечается 15 января в честь запуска в 2001 году бесплатной онлайн-энциклопедии, которая сейчас содержит более 62 миллионов статей на 339 языках. Он совпадает с Днем Мартина Лютера Кинга, чествуя наследие лидера движения за гражданские права.
Великобритания направит 20 тысяч военных для учений НАТО в Европе
Британия отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе.
Остину, возможно, понадобится дополнительное пребывание в клинике - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что между президентом Байденом и госпитализированным главой Пентагона поддерживается постоянная связь.
Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая
Кардинальные изменения в международных отношениях побудили Россию изменить тактику. В течение многих лет Россия оперировала разведчиками под дипломатическим прикрытием.
Reuters: правительство Китая покупают чипы Nvidia несмотря на запрет США
Исследовательские институты искусственного интеллекта Китая и университеты приобрели партии полупроводников Nvidia (NVDA. O), экспорт которых США запретил в Китай.
В Бельгии арестован 19-летний подозреваемый в террористическом заговоре против израильтян
Прокуратура не предоставила подробностей предполагаемого плана нападения или мотивов мужчины.
В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля
Совет директоров футбольного клуба "Антальяспор" исключил Сагива Йехезкеля из состава команды, объяснив это тем, что спортсмен "совершил действия против национальных ценностей" Турции.
Россияне атаковали беспилотником авто полиции на Херсонщине
В результате российского удара незначительные травмы получил 50-летний полицейский, автомобиль получил повреждения, отметили в полиции.