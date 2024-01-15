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Китай закликає до великої мирної конференції щодо війни Газі

Китай закликає до великої мирної конференції щодо війни Газі

Київ • УНН

 • 28244 перегляди

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що війна в Газі продовжує загострюватися.

Китай виступає за всеосяжну міжнародну мирну конференцію щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що війна в Газі продовжує загострюватися. Китай виступає за масштабну, більш авторитетну та ефективну міжнародну мирну конференцію, каже Ван.

Він також каже, що Китай хоче, щоб був розроблений конкретний графік реалізації рішення про створення двох держав.

Свої заяви Ван зробив після переговорів з міністром закордонних справ Єгипту.

Він вважає, що міжнародне співтовариство має уважно прислухатися до законних занепокоєнь країн регіону. 

Китай закликає до скликання більш масштабної, більш авторитетної та ефективнішої міжнародної мирної конференції, формулювання конкретного розкладу та дорожньої карти для імплементації "рішення про створення двох держав" і підтримки якнайшвидшого відновлення Ізраїлю. "Палестинські мирні переговори"

сказав Ван.

Ізраїль стверджує, що ПАР надала Міжнародному суду спотворену інформацію в справі щодо геноциду в Газі12.01.24, 14:58 • 23768 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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