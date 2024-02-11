рф пытается навязать Сырскому образ "советского и русского" человека - ЦПД СНБО
Киев • УНН
россияне пытаются изобразить нового военного руководителя Украины как пророссийского, ища его вероятные связи с Россией и распространяя соответствующие комментарии, чтобы подорвать доверие к Вооруженным силам Украины.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне начали кампанию по дискредитации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского, передает УНН.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, россияне пытаются навязать новому Главкому ВСУ образ "советского и русского" человека.
Для этого они ищут его родственников в РФ, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом. Главная цель этой кампании - дискредитация Главкома и снижение доверия к ВСУ
В ЦПИ СНБО отметили, что важно помнить: Сырский долгое время был частью команды Залужного. Он командовал успешными операциями, в частности по освобождению Киевщины и Харьковщины. Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Поэтому, Сырский показал, что умеет достигать результата в войне против РФ.
Команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение. Это является предпосылкой для системных улучшений в ВСУ.
Поддержка кампании о том, что Головко является "русским человеком" - это подыгрывание вражеской дезинформации.
Дополнение
8 февраля новым Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский. Александр Сырский очертил новые задачи для Вооруженных Сил Украины, среди которых четкое планирование, учитывающее потребности передовых подразделений в современном вооружении и внедрение новых технических решений.
рф пытается навязать Сырскому образ "советского и русского" человека - ЦПД СНБО
россияне пытаются изобразить нового военного руководителя Украины как пророссийского, ища его вероятные связи с Россией и распространяя соответствующие комментарии, чтобы подорвать доверие к Вооруженным силам Украины.
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