рф намагається навʼязати Сирському образ «радянської та російської» людини - ЦПД РНБО
Київ • УНН
росіяни намагаються зобразити нового військового керівника України як проросійського, шукаючи його ймовірні зв'язки з Росією і поширюючи відповідні коментарі, щоб підірвати довіру до Збройних сил України.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни розпочали кампанію з дискредитації головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, передає УНН.
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка, росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ "радянської та російської" людини.
Для цього вони шукають його родичів у рф, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ
В ЦПД РНБО зазначили, що важливо памʼятати: Сирський тривалий час був частиною команди Залужного. Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти рф.
Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.
Підтримка кампанії про те, що Головком є "російською людиною" – це підігравання ворожій дезінформації.
Доповнення
8 лютого новим Головнокомандувачем ЗСУ призначено Олександра Сирського. Олександр Сирський окреслив нові завдання для Збройних Сил України, серед яких чітке планування, що враховує потреби передових підрозділів у сучасному озброєнні та впровадження нових технічних рішень.